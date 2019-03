Metges de Catalunya (MC) ha criticat aquest dijous que l'Institut Català de la Salut (ICS) està "incomplint les mesures pactades" en l'acord amb el qual es va desconvocar la vaga de l'atenció primària de novembre, i ha amenaçat amb noves mobilitzacions si es manté aquest incompliment.





En un comunicat, el sindicat ha criticat que el 65% dels centres d'atenció primària (CAP) no estan assignant un temps de 12 minuts en les agendes assistencials, en una enquesta interna amb la que va preguntar al febrer a un miler de professionals , tres mesos després de l'acord.





El 80% dels facultatius està atenent més de 30 visites diàries, i el 28% d'aquests supera les 35 consultes diàries, una sobrecàrrega de treball que obliga el 62% del personal a dedicar més de dos terços de la seva jornada a l'activitat assistencial , incomplint així el pacte que reserva una tercera part de la jornada a formació.





L'enquesta també detecta que el 63% dels equips d'atenció primària (EAP) no han incorporat cap dels 309 facultatius de medicina de família que l'ICS havia de contractar per disminuir la pressió assistencial --segons l'última versió de l'estudi de càrregues de treball--, i en el cas dels centres que sí que ho han fet, el 60% només ha contractat un únic professional més.





Alhora, només el 9% dels professionals amb jornada reduïda s'ha vist escurçar proporcionalment la seva agenda de visites, com fixa el pacte, i tampoc s'està respectant el compromís de l'empresa d'elaborar un estudi de dimensionament i càrregues de treball per adequar les plantilles pediàtriques, que segons l'acord havia de presentar abans del 31 de gener.





El 78% dels facultatius d'atenció primària enquestats dóna suport reprendre les mobilitzacions si se segueixen incomplint l'acord, amb el qual es va posar fi a una vaga que va durar quatre dies --desconvocant-se el cinquè-- amb un seguiment mitjà del 76%, ha indicat.





APLICACIÓ "IMMEDIATA"





El sindicat ha exigit a l'empresa pública el desplegament "immediat i en tot el territori" de les accions de millora de les condicions laborals dels més de 5.700 facultatius que exerceixen en aquest primer nivell assistencial.





MC ha titllat de "ínfima" l'aplicació de la nova agenda assistència, amb 12 minuts per pacient i 20 per a visites pediàtriques, i ha alertat que no s'està compensant als pediatres que assumeixen l'increment de pacients o cobreixen les absències d'altres professionals.





L'ICS RESPON





L'nstitut Català de la Salut (ICS) ha respost aquest dijous a les crítiques de Metges de Catalunya (MC), que li ha acusat d'incomplir l'acord amb el qual es va desconvocar la vaga de l'atenció primària de novembre, que les millores "no són immediates i la seva posada en marxa segueix el curs esperat".





En un comunicat, l'empresa gestora de la sanitat pública ha explicat que habilitarà un nou canal en la seva Intranet per a informar de l'aplicació i el desenvolupament de les accions a tots els professionals.





Ha expressat el seu "ferm compromís de transformar l'atenció primària" sobre la base de més d'una trentena d'accions en els àmbits del lideratge, la sobrecàrrega assistencial, les condicions laborals i l'autonomia dels equips, que tindran efectes a curt, mitjà i llarg termini.