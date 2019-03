Junqueras descarta que el PSOE sigui l'"antídot al tripartit" de PP, Cs i Vox

El líder d'ERC i candidat del partit a les eleccions generals del 28 d'abril, Oriol Junqueras, ha avisat aquest dijous que el PSOE "no pot presentar-se com l'antídot al tripartit" de PP, Cs i Vox, i l'ha acusat de ser còmplice de la repressió i del 155.









En una carta adreçada al Consell Nacional d'ERC, que aquest dijous ha tancat les seves llistes a les eleccions, ha afirmat que la "falta de valentia del partit socialista, que ha estat incapaç d'aguantar la pressió de la ultradreta, l'ha portat a abandonar el diàleg" i a convocar unes noves eleccions, de manera que considera que com més força tingui l'independentisme al Congrés més podrà condicionar l'actuació del PSOE.





Per a Junqueras, aquests comicis són un "plebiscit entre repressió o democràcia" i ha assegurat que ERC es presenta a les generals per guanyar.





"No tingueu cap dubte, anirem a guanyar, anirem a tenyir de groc el mapa de Catalunya, perquè aquesta és la millor resposta que podem donar a l'Estat espanyol, a la repressió i a la covardia demostrada pel partit socialista. Guanyem per la democràcia, pels drets, per la república. No fallarem, ens va la llibertat", ha reivindicat.





Junqueras ha afirmat que les eleccions del 28 d'abril a Catalunya "no van de frenar la ultradreta, tornen a ser un plebiscit entre repressió o democràcia, entre empresonar als adversaris polítics o la democràcia".





"Això és el que vam decidir en aquestes eleccions. És per això que em presento i encapçalo la llista. Vull continuar lluitant, com ho he fet sempre, per la llibertat del meu país, per les llibertats", ha explicat.