Elaboren un mapa genètic de la Península Ibèrica dels últims 8.000 anys

Un estudi internacional coliderat per investigadors del Consell Superior d'Investigacions Científiques (CSIC) a l'Institut de Biologia Evolutiva (IBE) i la Universitat de Harvard (Estats Units), en el qual participa una investigadora de la Universitat de Cantàbria (UC), ha elaborat un mapa genètic de la Península Ibèrica que abasta els darrers 8.000 anys.









L'estudi, publicat a la revista Science, ha analitzat els genomes de 271 habitants de la península de diferents èpoques històriques i els ha contrastat amb les dades recollides en estudis previs d'altres 1.107 individus antics i de 2.862 moderns.





Els resultats mostren una imatge inèdita de la transformació de la població ibèrica al llarg de les diferents etapes històriques i prehistòriques, ha informat la UC en nota de premsa.





Entre els més de 100 científics que han participat en aquest estudi, es troba Almudena Estalrrich Albo, investigadora Juan de la Cierva a l'Institut Internacional d'Investigacions Prehistòriques (IIIPC), de la Universitat de Cantàbria.





Segons la investigadores, la seva contribució ha estat l'estudi antropològic de la col·lecció de la cova de La Paloma, a Astúries, de la qual és responsable. "Hem identificat unes tèbies humanes que daten de fa més de 3.000 anys, per l'anàlisi genètica que ha proporcionat dades sobre els pastors de l'estepa europea que van poblar la península ibèrica", ha explicat Estalrrich.





Segons s'explica en l'article, l'arribada de grups descendents de pastors de les estepes d'Europa de l'Est fa entre 4.000 i 4.500 anys va suposar la substitució d'aproximadament el 40% de la població local i de gairebé el 100% dels homes.





"Els resultats genètics són molt clars en aquest aspecte. De forma progressiva durant una etapa que va poder durar uns 400 anys, els llinatges del cromosoma Y presents fins llavors en la Iberia de l'Edat del Coure van ser gairebé totalment substituïts per un llinatge, el R1b -M269, d'ascendència estepària ", ha explicat l'investigador Carles Lalueza-Fox, de l'Institut de Biologia Evolutiva (centre mixt del CSIC i la Universitat Pompeu Fabra).





"Si bé aquest va ser clarament un procés dramàtic, les dades genètiques per si sols no ens poden dir què el va impulsar", diu David Reich, investigador principal en l'escola de medicina de Harvard i co-responsable de l'estudi.





"Seria un error afirmar que la població local va ser desplaçada, ja que no hi ha evidència de violència generalitzada en aquest període", afegeix Íñigo Olalde, investigador de la Universitat de Harvard.





Una explicació alternativa seria que les dones ibèriques locals preferissin els nouvinguts d'Europa central en un context de "forta estratificació social", comenta Lalueza-Fox.





L'equip d'investigació destaca que les dades genètiques per si sols no han de revelar tota la història. "Les evidències d'altres camps, com l'arqueologia i l'antropologia, han de ser conjugats amb aquests resultats per a comprendre millor què va impulsar aquest patró genètic", sentencia Reich.





La investigació ha estat finançada per la Caixa, FEDER-MINECO (BFU2015-64699-1118P), el National Institutes of Health (grant GM100233), la Paul G. Allen Family Foundation i el Howard Hughes Medical Institute, entre d'altres.