Luis Enrique renova cares de la Selecció per als classificatoris de l'Eurocopa

El seleccionador nacional de futbol, Luis Enrique Martínez, ha ofert una molt renovada llista per als partits davant Noruega i Malta, classificatoris per a l'Eurocopa de 2020, amb noves cares com les de Sergio Canales (Betis), Jaime Mata (Getafe), Sergi Gómez (Sevilla), Fabián Ruiz (Nàpols), retorns destacats com els de Jesús Navas (Sevilla) i Iker Muniain (Athletic), i absències notables com les d'Isco (Reial Madrid) i Saúl Ñíguez (Atlètic).





L'asturià va sorprendre amb la seva primera convocatòria de l'any i, tot i que ja s'esperava que hagués novetats, la quantitat de noms nous tornar a deixar clar que no tanca la porta al combinat nacional a ningú, sense importar l'edat o el club de procedència.









D'aquesta manera, excepte a la porteria, on es manté el seu trio habitual de porters format per David de Gea (Manchester United), Kepa Arrizabalaga (Chelsea) i Pau López (Betis), el de Gijón va introduir novetats en la resta de línies, sobretot en la defensa.





A més, donarà l'oportunitat de poder debutar amb la 'Roja' a quatre futbolistes com Sergio Canales, que veu premiat el seu gran estat de forma en el Betis, o un Jaume Mata, màxim golejador nacional en Laliga Santander amb 13 punts i en gran estat de forma.





El sevillista Sergi Gómez és el central escollit per acompanyar els 'fixos' Sergio Ramos i Íñigo Martínez, més Mario Bell, mentre que de la Sub-21 puja en aquesta ocasió el migcampista del Nàpols Fabián Ruiz.





També cal destacar la volta de Jesús Navas, el rendiment com carriler dret amb Pablo Machín li va obrir la possibilitat d'ocupar el buit deixat al lateral per la lesió de Dani Carvajal, on competirà amb el blaugrana Sergi Roberto. El dels Palaus, de 33 anys, campió del món el 2010 i d'Europa el 2012, no jugava amb la selecció des que ho fes per última vegada el 5 de març de 2014 a un amistós contra Itàlia al Vicente Calderón.





I al lateral esquerre, on es manté Jordi Alba, Luis Enrique va citar a dos jugadors més, el seu altre habitual, el valencianista José Luis Gayà, i una altra de les novetats, un Joan Bernat titular al PSG francès, on a més està marcant. El de Cullera ja va ser internacional en set ocasions amb Vicente del Bosque, però no era citat des de 2015.





D'altra banda, al centre del camp sobresurten tant les novetats com les absències. Luis Enrique ha mantingut a Busquets, Rodri i fins i tot a Ceballos, que no juga massa amb el Reial Madrid, ia més dels esmentats Canals i Fabián Ruiz completa la seva nòmina a la zona amb Dani Parejo, capità del València que va ser cridat per Julen Lopetegui fa un any i que va debutar al 6-1 a l'Argentina al Wanda Metropolità.





No obstant això, també destaquen dues absències com la, potser més esperada, del migcampista del Reial Madrid Isco Alarcón, que a penes ha tingut minuts amb Santiago Solari a la banqueta. Un tant més sorprenent és la del blanc-Saúl Ñíguez, un dels fixos en 2018 per Luis Enrique. Thiago Alcántara, ja recuperat de la seva lesió ja bon nivell al Bayern, no torna, i Koke i Pablo Sarabia tampoc troben lloc.





Finalment, a la davantera, els gols de Jaume Mata s'uneixen als d'Álvaro Morata i Rodrigo Moreno, en una línia que completen un Marc Asensio que no paga el seu fluix moment de joc i de minuts al Reial Madrid, i Iker Muniain, que va debutar el 2012, amb 19 anys, davant Veneçuela en el seu únic partit.

Espanya iniciarà la fase de classificació el proper 23 de març a Mestalla davant Noruega i tres dies després es desplaçarà per enfrontar-se amb la modesta Malta.