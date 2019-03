Kosmópolis compta amb Richard Sennett, Julian Barnes i Lisa Randall

Els escriptors Richard Sennett, Gonçalo M. Tavares, Julian Barnes, Enrique Vila-Matas, Eva Baltasar, Marta Orriols, Tina Vallès, Nuccio Ordine, Mona Eltahawy i Najat El Hachmi, la cosmóloga Lisa Randall i el científic Philip Ball desfilaran pel X festival Kosmópolis del Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB), que serà paritari.









Ho ha explicat el director del festival, Juan Insua, al costat de la directora del CCCB, Judit Carrera, en un acte en què han celebrat que es tracta d'una "festa de la paraula" que començarà de manera gratuïta el dimecres amb Senett, Tavares , Vila-Matas i un concert de Jocelyn Pook, autora de bandes sonores com 'Eyes wide shut', de Stanley Kubrick.





El feminisme, el relat quàntic i transicions del capitalisme seran els grans relats temàtics que travessaran tota la programació que es desplegarà amb una eclosió d'activitats fins diumenge per a tots els públics i amb una diversitat de formats: música, teatre, art urbà i diàlegs de cinema.





Amb un pressupost de 170.000 euros, el festival tornarà a emergir com un "espai d'experimentació i creació", no només de projecció i altaveu de grans veus internacionals, ha destacat la directora, que ha reivindicat aquest tipus d'espais presencials per reivindicar la paraula per fer front a incerteses i fanatismes.





Com a preàmbul de l'exposició sobre quàntica que el CCCB obrirà a l'abril, Philip Ball (Physics World 2018), José Ignacio Latorre, Maria T. Soto-Sanfiel, Lisa Randall, Sonia Fernández-Vidal i Víctor Sala protagonitzaran diferents diàlegs que també parlaran del ressò de la física en sèries com 'Breaking bad'.





De la revolució feminista, destaca el diàleg de Mona Eltahawy i Najat El Hachmi sobre la situació de les filles de famílies musulmanes a Europa, de les llibertats individuals i la seva emancipació com a dones.





Laura Huerga, Llucia Ramis i Luna Miguel protagonitzaran un diàleg sobre les dones com salvadores del planeta, ha explicat el director del festival bianual, que ha subratllat el corrent ecofeminista, mentre que Laura Bates, que va crear el portal Everyday Sexism Project, parlarà amb Shaina Machlus sobre les xarxes socials com a altaveu per denunciar agressions sexistes.





L'organització algorísmica de la societat amb Sillicon Valley serà objecte de debat entre Marina Garcés i Éric Sadin, un dia abans que Helen Hester i Nick Srniecke es preguntin 'Després de la feina, què ens queda?'.