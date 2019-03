CriteriaCaixa nomena Marcelino Armenter nou conseller delegat

El consell d'administració de CriteriaCaixa ha acordat el nomenament de Marcel·lí Armenter, que exerceix de director general de la societat des de 2013, com a nou conseller delegat, un càrrec que no existia fins ara.









Armenter porta des de l'any 1985 formant part del grup empresarial 'La Caixa', quan es va incorporar com a director d'Auditoria i Control Intern de l'entitat, per a posteriorment convertir-se en el responsable de l'àrea de participades.





Entre 2001 i 2013, el nou conseller delegat de Criteria va ser el director general de Caixa Holding, director general adjunt executiu de La Caixa i director general de Riscos de CaixaBank, abans d'ascendir com a director general de la companyia.





Armenter és a més conseller de Naturgy des de setembre de 2016, conseller de Grup Financer Inbursa des de gener de 2017, president i conseller delegat de Mediterranea Beach & Golf Community, conseller de Inmo CriteriaCaixa des d'octubre de 2017, vicepresident executiu i conseller delegat de la gestora Caixa capital Risc des de juny de 2017 i conseller de SABA Infraestruturas des de setembre de 2018.





El consell d'administració també ha aprovat la creació d'una comissió de Nomenaments i Retribucions que queda integrada per l'actual president de Criteria, Isidre Fainé, i per Alejandro García-Bragado, Marcelino Armenter, José Antonio Asiáin, Marc Contreras, Isabel Estapé i Juan José López.





CriteriaCaixa té com a objectiu la gestió activa de les inversions d'una cartera de participades amb actius per valor de més de 24.000 milions d'euros, amb la finalitat de dotar amb els seus rendiments el pressupost de l'Obra Social La Caixa, primera fundació privada d'Espanya i la tercera més important del món per volum d'actius, només per darrere de la Fundació Bill i Melinda Gates i de la Welcome Trust Foundation.