L'Espai Fundació Telefónica acull fins el 9 de juny tres instal·lacions audiovisuals immersives de 'teamLab', segons ha informat la fundació.





Les tres instal·lacions comptaran amb més de 30 projectors, sensors, miralls, terres reflectants i música. En elles es mostra el costat més digital de l'art a través de les peces de 'teamLab', un col·lectiu multidisciplinari aclamat per usar un llenguatge audiovisual "radicalment contemporani" i d'un nivell tecnològic "sense precedents".





La mostra està composta per 'Black Waves: Lost, Immersed and Reborn'; 'Flutter of Butterflies, Born from Hands'; i 'Enso - Cold Light'.





L'exposició busca que el visitant transiti per l'obra, es relacioni amb ella i provoqui canvis en aquesta, de la mateixa manera, que els genera en la seva intervenció amb la natura.





Les instal·lacions porten a reflexionar sobre la responsabilitat de l'ésser humà amb el seu entorn i sobre el lloc que ocupa formant un tot amb la natura.





"La noció que no hi ha separació entre nosaltres i la natura recorre totes les seves propostes, que busquen amb entorns que embolcallen diluir els límits entre món interior i món exterior fonent a l'espectador amb l'obra", assenyala la Fundació Telefónica.