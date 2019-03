Josep Prat, exdirector general d'Innova.





El Jutjat d'Instrucció 3 de Reus (Tarragona) ha obert judici oral davant l'Audiència de Tarragona contra l'exalcalde Lluís Miquel Pérez, l'exdirector del Catsalut Carles Manté, l'exdirector general d'Innova Josep Prat i cinc investigats pel cas Innova, que entre altres irregularitats investiga la contractació del excàrrec del Catsalut Jorge Batesteza per al seguiment de les obres de l'Hospital de Reus, en un acte publicat aquest divendres.





En concret, el jutge envia a judici Batesteza, l'exalcalde Lluís Miquel Pérez; l'exdirector del CatSalut i empresari, Carles Manté; al llavors director general d'Innova Josep Prat; a la llavors directora econòmica financera d'Innova Ester Ventura; a la qual va ser secretària i responsable de l'assessoria jurídica Natalia Torrell; el director d'obres d'Innova José Vicente Gómez i al representant de la Unió Temporal d'Empreses (UTE) que va fer les obres Sergi Luqui.





Els atribueixen presumptes delictes de prevaricació, malversació de cabals públics, falsedat en document mercantil i tràfic d'influències, i també demana obrir judici per les mercantils CCM Estratègies i BBATS Consulting Projects, com a responsables civils subsidiaris.





En un acte en el qual tancava la instrucció de la peça separat dos, el jutge va considerar que la cúpula de l'empresa municipal Innova va participar en la contractació il·legal de Batesteza --excap de la Divisió de Recursos Físics del Servei Català de Salut--, produint-se una "omissió total i absoluta del procediment legalment establert" i li van pagar després per uns treballs que no va realitzar.





PARTICIPACIÓ DE L'EXALCALDE





Sobre l'exalcalde Lluís Miquel Pérez, també conseller delegat d'Innova, el jutge va dir que la seva participació va ser "decisiva i determinant" perquè presumptament tenia coneixement suficient per saber el que va passar amb la contractació i que fins i tot fos iniciativa seva.





A més, afirmava que els càrrecs d'Innova presumptament "maquinar, van influenciar i van recomanar", en connivència amb el propi Batesteza i amb Sergi Luqui que feia les obres, que l'empresa pública contractés a Batesteza com a Project Manager a un preu més elevat de l'original per a que pogués cobrar simultàniament de la UTE i d'Innova per fer el mateix.





Així, li van contractar a Innova de manera suposadament irregular, li van pagar per fer treballs que no va realitzar, fins 387.000 euros, i a més prestava simultàniament per serveis d'assessoria tècnica com arquitecte en el seguiment i control de l'obra de l'Hospital d'Innova i de la UTE.





En la peça principal de la causa, s'investigava la contractació de Carles Manté, que va ser director del CatSalut entre gener de 2004 i desembre de 2006, per a treballs de consultoria estratègica entre 2007 i 2011 que presumptament mai va realitzar.





Després de deixar el seu lloc al CatSalut va constituir l'empresa CCM Estratègies i Salut, amb la qual entre 2007 i 2011 va girar factures per vendes de serveis a diferents entitats (entre elles a Innova per valor de 839.000 euros).