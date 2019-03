Forrest Gump, el clàssic dirigit per Robert Zemeckis i protagonitzat per Tom Hanks, tindrà una versió en Bollywood. L'adaptació de la pel·lícula, titulada Lal Singh Chadha, serà dirigida Advait Chandan, amb la superestrella del cinema indi Aamir Kahn en el paper de Hanks i producció de Viacom 18 Motion Pictures i Aamir Kahn Films, l'estudi de l'actor protagonista.





Forrest Gump va ser estrenada el 1994, basant-se en la novel·la homònima de Winston Groom publicada el 1986. Produïda amb un pressupost d'uns 55 milions de dòlars, el film va recaptar més de 700 milions a tot el món, a més d'aconseguir sis estatuetes als Oscars, entre les que va obtenir la de millor pel·lícula i millor actor principal per Hanks.





No és la primera vegada que Advait Chandan i Aamir Kahn treballen junts. El director de Lal Singh Chadha ja havia dirigit l'intèrpret en Secret Superstar, drama musical de 2017. Segons informa The Hollywood Reporter, el remake va ser anunciat durant la celebració a Mumbai el 54 aniversari de l'actor, que va revelar per què va decidir participar en l'adaptació i ha avançat que la producció començaria a l'octubre d'aquest any. La pel·lícula podria estrenar a la tardor de 2020, amb força possibilitats d'arrasar a la taquilla asiàtica.





"Hem comprat els drets a Paramount. Sempre vaig estimar el guió de Forrest Gump. És una història meravellosa sobre el personatge, plena de bons sentiments. És una pel·lícula per a tota la família", va declarar la superestrella índia. Durant els seus més de trenta anys de carrera, en què ha trencat -i segueix trencant- rècords de recaptació, Aamir Kahn ha realitzat autèntics èxits de taquilla amb projectes com Dangal, un drama sobre lluita lliure que es va convertir en una fita a la Xina.





Aquest remake no és cap sorpresa, ja que l'Índia té una de les indústries cinematogràfiques més potents del món de l'entreteniment i realitza més pel·lícules que cap altre mercat. A més, Bollywood porta dècades adaptant pel·lícules nord-americanes.





Forrest Gump és l'última d'una llarga llista d'adaptacions de Bollywood de pel·lícules nord-americanes, com Xef, de Jon Favreau, o Nit i Dia, protagonitzada per Tom Cruise i Cameron Díaz. Encara que sembla evident que l'adaptació de la cinta de Robert Zemeckis tindrà una acollida molt més gran per raons òbvies.





Serà interessant veure el plantejament de Bollywood davant Forrest Gump, així com la interpretació de la pel·lícula, un clàssic adorat als Estats Units i arreu del món. Tot i la polèmica que va suscitar la victòria de la Forrest Gump als Oscars, que tenia entre els seus contendents com a millor pel·lícula a Pulp Fiction o Cadena Perpètua, la pel·lícula es va convertir instantàniament en una icona de la cultura pop.