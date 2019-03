Trapero abandona en la seva declaració als independentistes per salvar els Mossos

José Luis Trapero ha donat la sorpresa, sobretot als independentistes. El major i exresponsable operatiu dels Mossos, era segurament el testimoni més esperat del judici de l'1-O. Trapero va comparèixer aquest passat dijous davant del Tribunal Suprem a petició de la Fiscalia, per tancar el torn de declaracions d'ex alts càrrecs dels Mossos.





El major del cos de policia català ha canviat d'estratègia i ha assenyalat directament a Puigdemont, Forn i la Generalitat com a responsables per l'1-O per defensar-se de l'acusació de sedició. I això, ha alterat i molt el guió dels independentistes.





















Trapero ha canviat el seu discurs, molt conscient del que això suposaria per a l'independentisme català. Ell és una de les figures idolatrades per part dels partits que volen la República Catalana per l aactuación dels Mossos l'1-O, que no van utilitzar les càrregues policies i van facilitar en alguns casos el trasllat d'urnes per votar als col·legis.





Però a ell no li importa allunyar-se del independentisme per tal de mantenir-se fidel a les institucions que tenien autoritat sobre els Mossos. La seva estratègia s'ha basat en salvar la imatge del cos català, el resta de membres no estan imputats com ell en la causa però sí que han comparegut també al Suprem com a testimonis.





Trapero no vol generalitzar i que el cos pagui l'actuació divideixi que es va produir durant el referèndum il·legal d'octubre de 2017. Així que, la seva idea donar a entendre a l'opinió pública amb les seves declaracions que els Mossos van ser "víctimes col·laterals" de les decisions polítiques que van prendre Puigdemont i el seu Govern.





Per això, Trapero ha afirmat que l'actuació dels Mossos l'1-O va ser "irreprotxable" i que es van limitar a seguir ordres, per no donar cabuda a cap tipus de retret legal. Fins i tot el més gran apunta que aquestes ordres van ser qüestionades pel propi cos i, que, tot i així, Puigemont va voler seguir amb el referèndum il·legal.





Evitar el delicte de sedició





L'Audiència Nacional acusa Trapero per delicte de sedició per no haver actuat correctament. Se l'acusa d'ometre la seva acció cap a la dispersió dels manifestants i facilitar la sortida de l'edifici a les persones que hi treballaven el 20 de setembre de 2017 durant el registre judicial al Departament d'Economia, envoltat per una multitud d'Òmnium Cultural i la ANC amb els seus líders, els Jordis, intentant impedir-ho.





Evitar aquest delicte, és un altre dels motius pels quals Trapero s'ha saltat el guió, que fins i tot ha sorprès a la seva pròpia advocada, Olga Tubau. Davant la negació del Suprem a Tubau per fer un al·legat abans de la declaració de Trapero i així marcar la línia a seguir en la declaració, el major va prendre les regnes del seu propi discurs.