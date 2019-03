Un agent de la Policia se suïcida cada 43 dies

En 17 anys (entre 2000 i 2017) s'han suïcidat 152 policies nacionals a Espanya. D'aquests casos, 144 van ser homes i vuit dones, segons l'annex de l'estudi desenvolupat per l'Agrupació Reformista de Policies (ARP) el passat mes de febrer.





Aquesta xifra es multiplica per nou respecte a les xifres de suïcidi de la població civil, desprenent la mitjana del suïcidi d'un agent cada 43 dies. La tinença d'armes de foc per part dels agents d'aquest cos fa que el 86% d'aquests suïcidis a la Policia s'hagin produït usant la pistola, mentre que l'altre 9% restant utilitzava el penjament com a mètode per acabar amb la seva pròpia vida .





El per què





Amb l'inici de la crisi econòmica, l'augment dels suïcidis a la policia ha anat augmentant any rere any. Però, tot i que s'està treballant en un protocol de prevenció per evitar els suïcidis entre agents, les tasques per part de la Direcció General de la Policia i els sindicats estan aturades, el nombre d'agents que s'acull a aquesta mesura de prevenció és molt petita.





"Han perdut voluntat en treure'l", lamenta el responsable de riscos laborals del sindicat majoritari en el cos, el Sindicat Unificat de Policia (SUP). Des de la DGP es van comprometre a contractar a sis psicòlegs per avaluar els riscos dels agents, "però fins al moment no s'han convocat".





Els agents més joves són els més afectats per aquest problema en el cos, ja que un 21, 71% dels suïcidis que es van donar en aquests 17 anys va afectar a agents d'entre 30 i 35 anys, mentre que més de la meitat dels casos no superaven els 41 anys d'edat. A més, un altre 11,84% es va produir entre els agents d'entre 24 i 29 anys.





Per comunitats, els territoris que acullen fins al 46% dels suïcidis de tot el país són Andalusia, Madrid i la Comunitat Valenciana. En contrast, Navarra, la Rioja i Cantàbria només recullen en el seu conjunt el 1,32% dels casos.





D'altra banda, Navarra, la Rioja i Cantàbria només suposen el 1,32%. "Les Direccions en què més suïcidis han hagut poden ser les que disposin de major nombre d'efectius policials, en què es vegi afavorida la despersonalització o sensació d'aïllament del policia. D'altra banda, les tres prefectures on hi va haver menys successos suïcides, tenen en comú la seva proximitat geogràfica, així com el fet que les tres són uniprovincials ", argumenta l'estudi.





La Guàrdia Civil també es veu afectada per aquest problema





També, un alt percentatge de Guàrdies Civils es suïciden cada any, arribant a superar les xifres de la Policia. Les dades assenyalen que en aquest cas, es produeix un suïcidi cada 26 dies, gairebé a la meitat del temps que es produeix un suïcidi en el cos de Policia, tot i que aquest cos sí que compta amb un protocol en actiu per evitar que els agents es treguin la vida a si mateixos.





Des del 2000 s'han suïcidat 229 agents de l'Institut Armat, segons l'ARP del Diari de Sessions de la Comissió d'Interior. Per això, l'estudi apunta que "cal prendre en consideració la diferència entre els dos cossos policials pel que fa al nombre d'efectius, atès que la Institució Benemèrita compta amb una plantilla notablement superior a la de Policia".





A més, a la Guàrdia Civil com en el Cos Nacional de Policia, el nombre màxim de suïcidis va tenir lloc en l'any 2002.