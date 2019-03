Andrea Motis, gran protagonista del 51è Festival Internacional de Jazz de Barcelona

La cantant, trompetista i saxofonista Andrea Motis protagonitzarà el Retrat d'artista de la 51a edició del Voll-Damm Festival Internacional de Jazz de Barcelona, en què oferirà cinc concerts entre el 19 d'octubre i el 20 de novembre.





En un comunicat aquest divendres, ha explicat que Motis inaugurarà el festival i reivindicarà tres guitarristes contemporanis -Federico Dannemann, Pasquale Grasso i Josep Traver- en el 'Guitar Storm', el 19 d'octubre al Teatre-Auditori Sant Cugat (Barcelona).









El 6 de novembre oferirà a la Sala Barts de Barcelona l'estrena de 'The Art of the Quintet', mentre que el 12 de novembre podrà veure's a Monvínic a Barcelona; el 13 de novembre, a Luz de Gas amb 'Martín Leiton Big Band', i el 20 de novembre hi serà al Palau de la Música Catalana amb el concert 'Do outro lado do azul'.