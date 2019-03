Barcelona dóna la benvinguda "al talent internacional" amb un web sobre la ciutat

L'Ajuntament de Barcelona ha posat en marxa una pàgina web de "benvinguda al talent internacional" per a facilitar l'atracció, acolliment i integració de persones de la comunitat internacional interessades a installar-se en la capital catalana amb informació sobre tràmits i activitats.





El portal 'Barcelona International Welcome' està disponible en català, castellà i anglès, i està impulsat per la Direcció de Promoció de Ciutat de l'Ajuntament amb la collaboració de Barcelona Activa, ha informat el consistori aquest dissabte en un comunicat.





Conté informació sobre tràmits i activitats per a installar-se, iniciar la vida quotidiana, relacionar-se, fer contactes i amistats, o desenvolupar una activitat econòmica, i el portal està especialment dirigit a persones investigadores, directives, professionals, inversores o emprenedores -públics compresos en la Llei de Suport als Emprenedors-.





També es facilita l'accés al conjunt de serveis que l'Ajuntament ja ofereix a la comunitat internacional per a acollir talent, com els serveis de suport a la creació d'empreses, de suport a la inversió estrangera o d'orientació per al desenvolupament professional, entre altres.





La informació de la web dóna resposta a la demanda d'agents barcelonins vinculats al talent internacional, com a universitats, centres de recerca o entitats de la societat civil, i a la del Consell Assessor de Promoció de Ciutat.





El portal barcelona.cat/internationalwelcome ofereix informació sobre habitatge, educació, transport públic, salut, finances, impostos, treball, tinença d'animals, entre altres qüestions; agrupa els tràmits més rellevants; conté una agenda d'activitats, i una recopilació de notícies i documentació.