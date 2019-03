La igualtat i el respecte a l'organització territorial, les noves claus per a l'avaluació dels futurs oficials de la Guàrdia Civil

La igualtat i el respecte a l'organització territorial són els nous valors que la Direcció General de la Guàrdia Civil pretén incloure en la reforma de l'ordre general que regula l'avaluació dels alumnes que aspiren a ser futurs Guàrdies Civils.





Així ho expliquen des de l'Associació Unificada de Guàrdies Civils (AUGC), que volen incloure aquesta nova normativa per qualificar els alumnes en el seu pas per les acadèmies generals de Saragossa i Aranjuez.





La Guàrdia Civil, després del recent descrèdit en algunes zones de l'Estat com Catalunya, pretén fer un rentat de cara a la seva imatge a partir de canviar els seus valors i principis.





En el transcurs de la preparació acadèmica, l'Informe Personal de l'Alumne (IPA) reformarà algun dels seus criteris d'avaluació sobre la base del nou Projecte d'ordre general, valorant si l'alumne o l'alumna és competent en els "Principis i valors constitucionals". Per avaluar-ho, es tindrà en compte si l'alumne "coneix i assumeix els principis i valors constitucionals, contemplant la pluralitat cultural d'Espanya, i el respecte a la igualtat de drets fonamentals i llibertats públiques i, en particular el principi d'igualtat de tracte i no discriminació per raó de sexe, origen racial o ètnic, religió o ideologia, orientació o identitat sexual, edat, discapacitat, o qualsevol altra condició o circumstància personal o social i el principi d'igualtat d'oportunitats entre dones i homes ", tal com es concreta en el projecte.









Els diferents valors que han d'adquirir els alumnes per ser Guàrdia Civil





El primer d'aquests principis consisteix a "comprendre i fer seus seus els valors consagrats en la Constitució Espanyola i en la resta de l'ordenament jurídic", a més de respectar i fer respectar la diversitat d'opinions, cultures, religions, sexe o orientació sexual ".





Per poder complir aquests dos principis, els alumnes hauran de desenvolupar una sèrie de valors per assumir-les com a competències professionals, que s'han actualitzat fruit de les directrius de l'actual Govern de Pedro Sánchez. Aquests valors seran:









"Respecta i fa respectar l'organització territorial de l'Estat i la seva distribució de competències, així com valora i defensa el correcte funcionament de les institucions públiques".

"Respecta i fa respectar el principi d'igualtat, amb especial atenció a la igualtat entre l'home i la dona".

"Actua, promou i defensa el principi de justícia, valor últim de l'ordenament jurídic".

"Respecta i fa respectar la pluralitat cultural d'Espanya".

"Respecta i fa respectar el pluralisme polític".

"Dignitat, neutralitat política i imparcialitat".





A més d'aquests valors afins als principis constitucionals, la Guàrdia Civil va modificar el segon punt de les competències avaluables, afegint valors com la intregridad, rectitud, honradesa, dignitat, neutralitat política i imparcialitat. Per avaluar si un alumne ha adquirit o no aquests valors, els punts a qualificar seran els següents:









"Respecta la vida, la integritat física i moral, l'honor i la dignitat de les persones".

"Impedeix qualsevol pràctica abusiva, arbitrària o discriminatòria que comporti violència física o moral".

"Observa en tot moment un tracte correcte i acurat en les seves relacions amb el professorat i la resta del personal del centre docent, companys i ciutadania".





Aquesta nova Ordre general de la Guàrdia Civil substituirà la normativa anterior sobre l'avaluació en la formació del cos, que segueix en tràmit actualment. Un cop s'hagi acabat el text definitiu d'aquesta reforma, la signatura del director general de la Guàrdia Civil permetrà la seva publicació i la seva conseqüent entrada en vigor.