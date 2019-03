El secretari de l'ANC, en llibertat sense càrrecs després d'una nit a comissaria

El secretari de l'Assemblea Nacional Catalana (ANC) Jordi Alemany, que va ser arrestat aquest dissabte a la Policia Nacional a Madrid, ha estat posat en llibertat sense càrrecs després de passar la nit en una comissaria de la capital.









Alemany tenia una ordre de detenció i posada a disposició judicial per part d'un jutjat de Girona per les protestes en aquesta ciutat durant el primer aniversari de l'1-O, estava citat el 7 de març al jutjat d'instrucció 4 de Girona, però no comparèixer.





ANTECEDENTS





El mateix Alemany ha informat de la detenció al seu compte de Twitter i ha explicat que s'ha produït per les protestes a Girona durant el primer aniversari de l'1-O.









El Jutjat d'Instrucció 4 de Girona va ordenar el passat dijous 7 de març detenir Jordi Alemany, investigat per l'acció dels CDR de despenjar la bandera espanyola de la façana de la Delegació de la Generalitat a Girona durant el primer aniversari de l'1-O .





ENFRONTAMENT PER UNA BANDERA I UNA PANCARTA





L'arrest va tenir lloc ahir cap a les 12.30 hores. Alemany va intentar arrabassar una bandera i una pancarta a altres persones que participaven en una manifestació contra el separatisme i la unitat d'Espanya.





Llavors, els agents el van identificar per proposar-sanció i van advertir que tenia una ordre de detenció dictada per un jutjat d'instrucció número 4 de Girona.





Per això, ha estat detingut i traslladat a la comissaria de Centre de la Policia Nacional a l'espera de passar a disposició judicial.





La ANC ha explicat en un comunicat que Alemany forma part del col·lectiu 21 Raons, que es va crear arran de les detencions del passat 16 de gener a diversos punts del territori pels talls de les vies del tren de l'AVE a Girona produïdes durant el primer aniversari de l'1-O.





"Fruit d'aquesta acció, s'han ordenat 16 detencions i 21 imputacions, d'entre les quals la d'Alemany, acusat dels delictes d'ultratge a Espanya i de desordres públics per haver despenjat la bandera espanyola de la delegació de la Generalitat a Girona, tot i que les proves demostren que no va ser ell qui ho va fer ", afirma l'ANC.