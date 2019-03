El Clàssic femení bat el rècord mundial d'assistència en un partit de futbol femení de clubs

L'Atlètico de Madrid i Barcelona de la Lliga Iberdrola d'aquest diumenge ha fixat el nou rècord mundial de més assistència en un partit entre clubs de futbol femení.









60.739 espectadors van acudir a l'Estadi Wanda Metropolitano de l'Atlètico per veure a les matalasseres perdre per 2-0 davant el Barça, amb els gols de Asisat Oshoala de falta (65 ') i Toni Duggan agafant un rebuig (80') van segellar la victòria del Barça .













Les blaugranes han estat les úniques capaces de guanyar a l'Atlètico de Madrid a la Lliga, i ja ho han fet per dues vegades, aquest cop la primera en la seva història al Metropolitano, tot i que a les semifinals de la Copa de la Reina d'aquest any, les atlètiques es van imposar davant les blaugrana per arribar a la final.





A la primera meitat d'aquesta trobada, Ludmila va tenir 2 ocasions clares durant una primera meitat dominada per les matalasseres, sense arriscar massa. Potser la pressió de jugar per primera vegada a l'estadi principal del club i voler fer un bon paper els va poder.





Les de Lluís Cortés van reduir a avantatge del dues vegades campió de la Lliga, l'Atlètico, que tot i la derrota ha fet un bon paper en la trobada i que segueix al capdamunt de la classificació, a tres punts de les blaugranes, amb sis partits restants, deixant la Lliga una mica menys decidida.





Avui, el Barça ha fet un passet cap endavant a la Lliga, i el futbol femení espanyol un de molt gran en la seva història.





LA DADA





Segons recull Associated Press, el rècord d'assistència en partit femení va ser de 90. 185 persones a la final de la Copa del Món de 1999 entre els Estats Units i la Xina a l'estadi de Rose Bowl. A la final olímpica de 2012 a Londres, 80.203 persones van veure als Estats Units derrotar al Japó 2-1 per guanyar la medalla d'or. Però cap enfrontament en el món entre clubs havia arribat a congregar més de 60.000 aficionats al voltant del futbol femení.