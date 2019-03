Hat-trick del 10 del futbol al Benito Villamarín

La venjança se serveix en fred. I el Barça avui sí que ha tingut clar que la pilota necessita la calor de la dinàmica del toc per colar-se millor a la xarxa. Encara que, amb Messi, pocs preparatius fan falta perquè pugui col·locar amb facilitat la pilota a la xarxa i donar una altra victòria per al Barça, en aquest cas davant l'únic rival que ha guanyat aquesta temporada el Barça a la Lliga, el Betis (1- 4).









Després de l'ensopegada al Camp Nou amb els bètics per 3 a 4 el passat 11 de novembre, avui els d'Ernesto Valverde no han tingut pietat amb els de Quique Setién. Avançava Messi ja en el minut 18 i tornava a marcar una altra vegada ja en el 47 per treure-li emoció al partit i assaborir el principi de la seva rebancha davant els verd-i- blancs.





Però el 10 volia més. Ja en la segona meitat, Suárez fallava cap gol claríssim al 61 però dos minuts després no perdonava a Pau López i es rescabalava de la seva irregular efectivitat de cara a porta aquesta temporada per marcar el tercer pels balugranes (63 '). El charrua agafava autoestima i la seva homòlog argentí va sentir que ja havia esperat prou per signar el hat-trick.









Així que ja en el 85 i després del gol de consolació que Loren va pujar al marcador del conjunt local (82 '), el que per a molts és el Déu blaugrana del futbol va engrandir la seva llegenda i es va apuntar un altre hat-trick a la seva llista.