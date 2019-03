Suárez pateix un esquinç al turmell dret

El davanter del FC Barcelona Luis Suárez té un esquinç al turmell dret que va patir aquest diumenge al tram final del partit contra el Reial Betis , el qual es va saldar amb golejada blaugrana (1-4) però amb la mala notícia de la lesió del uruguaià.





MÉS INFORMACIÓ Hat-trick del 10 del futbol al Benito Villamarín





"Luis Suárez té un esquinç al turmell dret. Demà [per aquest març 18] se li faran més proves per saber l'abast exacte de la lesió", ha informat el quadre culer, breument, a través del seu compte oficial de Twitter.





El '9' del Barça, que va jugar un partit incansable al Benito Villamarín i va fer el 0-3, va ser substituït en l'últim minut del partit, coix del seu peu esquerre. Suárez estava convocat per a les pròximes setmanes, en aturada per seleccions, per jugar amb Uruguai la Xina Cup.