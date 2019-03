Robatori al cinema Maldà de Barcelona

Uns vàndals van robar aquest dissabte la caixa forta del Cinema Maldà de Barcelona, després de trencar el vidre de la taquilla, ha informat el cinema en xarxes socials.





Malgrat el robatori, el cinema va obrir la nit de dissabte, i demanava als assistents portar els diners justos per a les entrades, a causa de la impossibilitat d'aconseguir canvi en cap de setmana.





"Si us plau, si veniu avui (que ens ajudaria una mica a recuperar-nos) mireu de portar monedes per tenir el canvi exacte, que no sabem quan podrem aconseguir-ho", deia a la seva pàgina de Facebook.