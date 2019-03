Xile: una política exterior errònia

UN ESCENARI PARTICULAR





Amèrica Llatina i en particular Amèrica del Sud experimenten canvis polítics, econòmics, socials i culturals d'envergadura. Estem davant d'un gir a la dreta política al continent, i això sembla indicar un nou cicle caracteritzat per una política conservadora - restauradora. Així, ho estan vivint països com Argentina, Brasil, Colòmbia, Perú, Paraguai, Equador i Xile. En aquest escenari, són pocs els països de la regió que encara mantenen governs que podríem anomenar progressistes o d'esquerra, entre ells, Uruguai, Bolívia, i Veneçuela. Aquest últim, la República Bolivariana de Veneçuela amb tota l'atenció de l'opinió pública internacional, i regional, pel seu comportament polític dictatorial i repressiu per part del govern de Nicolás Maduro.





Xile és un país inserit en la Globalització. La seva política exterior en l'àmbit econòmic-comercial ha estat orientada en aquestes gairebé tres dècades a concursar amb els seus recursos naturals en el mercat internacional, establint una significativa quantitat de Tractats de Lliure Comerç (TLC). Actualment, és el principal promotor de l'Acord d'Associació Trans Pacífic de Lliure Comerç (TPP 11). Els canvis que observem en l'escenari internacional, i particularment regional, mereixen que el nostre país i la seva política exterior s'adeqüin a aquests nous paradigmes d'una realitat diferent a la que estàvem habituats fins fa alguns anys. En aquest marc, es requereix d'una política exterior que li doni una importància profunda a la integració a Amèrica del Sud, preferentment. La política exterior s'ha convertit lentament en el reflex de la política interna, per la qual cosa aquesta, ha de ser part del model de societat ala qual aspirem tant en l'immediat, així com en el futur proper.





LA POLÍTICA EXTERIOR DEL GOVERN DE SEBASTIÁN PIÑERA





A un any d'exercici governamental i tenint en compte aquest nou context mundial i regional, la política exterior de l'actual govern de Sebastián Piñera s'ha allunyat del que es va denominar una Política d'Estat en l'àmbit de la política exterior.





La Política Exterior de Xile havia estat una política consensuada des del retorn a la Democràcia (1990 fins a 2017), per totes les forces polítiques de govern i oposició.





No obstant això, en aquest terreny ha estat el president Piñera el que ha dirigit la política exterior deixant en un discret segon pla a la Cancelleria i al ministre de Relacions Exteriors, Roberto Ampuero. Donant compte d'aquest "canvi" de cicle dels governs de la regió, el president Piñera intenta erigir-se com una figura clau de la dreta conservadora del continent llatinoamericà amb la seva adhesió a la iniciativa de crear un nou organisme regional denominat "Per al Progrés de Sud-amèrica" (Prosur) en contraposició a la Unió de Nacions Sud-americanes (Unasur). En aquest context, és que hem d'entendre la seva incursió política mediàtica en la tràgica crisi veneçolana, i la seva recent visita a la ciutat Cúcuta, a la frontera colombiana-veneçolana. Aquest exercici del president, té també l'objectiu polític de treure rèdit a l'interior de la política interna xilena amb el tema de Veneçuela, venezolanitzant tot tipus de controvèrsia amb l'oposició.





La política exterior actual està marcada per una profunda improvisació. A això se suma, que durant del 2018, Xile no va subscriure el Pacte d'Escazú, malgrat haver estat promogut pel país, i després es va restar a aprovar el Pacte Mundial sobre Migració.





En el terreny, de les aliances globals, el president Piñera ha tingut un acostament substantiu a l'administració de Donald Trump. Un addicional més: el govern de Xile ha sorprès pel seu excessiu entusiasme amb l'actual administració del govern brasiler del controvertit president, el ultradretana, Jair Bolsonaro. No obstant això, no va ser el mateix entusiasme el desplegat per la presència xilena en l'assumpció del comandament del president Andrés Manuel López Obrador, el desembre passat, a Mèxic.





COLOFÓ





Tot aquest escenari exposat, està posant en seriós risc la política multilateral i les institucions internacionals, de la qual Xile històricament, ha estat un ferri defensor. Més encara, amb la irreflexiva postura pro Trump, el govern situa el país en una futura controvèrsia amb el seu principal soci econòmic-comercial, la República Popular de la Xina.





Xile ha de recuperar el seu paper d'impulsor de la convergència regional, confirmant el seu compromís amb una política d'integració regional activa i vinculant. Xile ha de valorar positivament la diversitat que caracteritza Amèrica Llatina, enfrontant efectivament els nous desafiaments de la política internacional, i aquells que plantegen les nostres relacions veïnals, especialment deteriorada amb els nostres veïns bolivians.