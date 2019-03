Marxa lenta de camions a Barcelona per demanar millores laborals

Centenars de transportistes han tornat a protestar aquest dilluns amb una marxa lenta de camions cap a la zona del Port de Barcelona per reclamar millores laborals.









Segons fonts de l'Associació de Transportistes del Port de Barcelona (Sintraport), la marxa ha començat a les 8.00 hores i hi participen més de 600 camions, que han sortit del passeig Colom per recórrer Drassanes, Via Laietana, carrer Aragó, la plaça Espanya, l'avinguda Paral·lel i el Port de Barcelona.





El col·lectiu reclama una reducció dels temps d'espera en les càrregues i descàrregues en terminals i dipòsits, així com una indemnització en cas d'incompliment d'aquests temps, cosa que ja estaria preacordada però que no s'està complint, segons l'associació.





Critiquen que els contenidors arriben en molt mal estat i que quan els clients decideixen tornar-los per aquest motiu, són els transportistes els que han d'assumir el cost, i reclamen millores laborals com l'aplicació de l'augment de l'IPC i el cànon de combustible.





La presidenta del Port de Barcelona, Mercè Conesa, ha instat aquest dilluns els transportistes a tornar a negociar i dialogar, i ha assegurat que al mes de febrer la mitjana d'espera en totes les terminals del Port ha estat de 60 minuts, tot i que ha reconegut que "en algun moment puntual ha pogut haver alguns transportistes afectats per un temps més llarg".





En declaracions als mitjans, Conesa ha respost així a les marxes lentes protagonitzades per centenars de transportistes. "Aquesta petició que formulen els transportistes haurà de parlar com negociació entre empreses privades, on a través del Port estarem seguint i acompanyant a les peticions per buscar una solució que pugui satisfer a tothom", ha afirmat la presidenta d'aquesta infraestructura.





Preguntada pel model que segueix el Port d'Hamburg, en què la primera hora d'espera és gratuïta per als transportistes i la resta d'hores tenen compensacions econòmiques, Conesa ha destacat que és una proposta que s'ha de treballar conjuntament amb les empreses privades "que són les que estan requerides".





Ha explicat que al Port de Barcelona l'activitat i els serveis portuaris els realitzen empreses privades i que s'ha de veure a qui correspondria el pagament d'aquestes compensacions, i ha esmentat que "és una cosa que està damunt de la taula i no hi ha acord en aquest moment".





Pel que fa a la repercussió de les protestes de la setmana passada al Port, Conesa ha explicat que van poder treballar "entre un 40 i 50% de l'activitat normal", i que encara no hi ha dades de les afectacions d'aquest dilluns.