L'Ajuntament de Barcelona porta a Fiscalia un cas d'assetjament a inquilins

L'Ajuntament de Barcelona ha portat a Fiscalia un cas d'assetjament a inquilins per primera vegada, després de resoldre el procediment per la via administrativa, mitjançant la qual ha proposat imposar a la propietat una sanció de 90.000 euros, l'execució haurà d'esperar al pronunciament de Fiscalia, han explicat fonts municipals.









El primer tinent d'alcalde, Gerardo Pisarello, ha defensat aquest dilluns en un apunt a Twitter que es tracta d'una "nova conquesta del moviment veïnal i del Sindicat de Llogaters en defensa del dret a la ciutat", i ha recordat que el Govern municipal també ha multat dos grans propietaris per tenir pisos buits a l'Eixample.





Es tracta d'un cas d'assetjament immobiliari a Sant Antoni per l'omissió del deure de la propietat de conservar la finca, en la qual hi ha baixants fecals trencats i canonades de plom per aigua que ho fan no apta per al consum humà, entre altres desperfectes per falta de conservació de l'edifici, al carrer Floridablanca i en el qual hi ha 22 habitatges de lloguer.





L'Ajuntament ha resolt aquest cas per la via administrativa i, segons les mateixes fonts municipals la proposta de sanció és ferma, encara que per imposar-la s'ha d'esperar a la resolució de Fiscalia, que ha d'estudiar també si pot haver delictes penals en el cas.





El Govern d'Ada Colau ha promogut aquesta via des de juliol emparant-se en la Llei de l'Habitatge de 2007, que permet als ajuntaments instruir procediments per assetjament des de la via administrativa abans d'acudir a la judicial, i en aquests moments està treballant en 14 casos que afecten 22 habitatges -la majoria a l'Eixample i Ciutat Vella-.





Han estat arxivats 6 expedients pel desistiment de la persona que havia alertat de l'assetjament, al·legant que el que va motivar la queixa ja no es produeix i per accions correctores de la propietat, ha explicat l'Ajuntament, que assegura que ha observat que aquesta via ha generat un efecte dissuasori de pràctiques discriminatòries i abusives.