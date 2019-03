Unes 200 entitats es manifestaran i quest dissabte a Barcelona, convocats per Unitat contra el feixisme i el racisme, contra Vox, a qui veuen com l'actual exponent del racisme la xenofòbia a Espanya.





En roda de premsa aquest dilluns, el membre d'Unitat contra el feixisme i el racisme David Karvala ha explicat que es tracta d'una protesta mundial que es reprodueix en diverses ciutats d'Espanya i països, i que han decidit centrar la manifestació en Vox perquè "a l'Estat espanyola l'extrema dreta ara mateix té nom i cognoms, no és cap abstracció".





"Ara cal assenyalar a Vox, i això no vol dir que sigui l'únic problema. A Pablo Casado (PP) no sé què li passa, però eliminant a Vox crec que eliminem les temptacions d'altres", ha assegurat.





Karvala ha vinculat l'auge de Vox a un increment d'agressions racistes, homòfobes i masclistes: "El pinxo feixista del poble abans era un sonat aïllat i ara té un partit amb el 10% del vot i això li dóna arguments per cometre agressions".





Així, ha cridat a assenyalar als integrants de Vox per acabar amb el seu èxit, com defensa que va passar amb Plataforma per Catalunya (PxC): "En les municipals de 2015 se'ls va eliminar de tots els ajuntaments on tenien grups forts. Van passar de 67 a 8 regidors i als que van quedar no els va assenyalar".





També ha assenyalat que les protestes que es reproduiran en diverses ciutats del món serviran per condemnar la recent matança ocorreguda a Christchurch (Nova Zelanda) contra la comunitat musulmana.





La marxa, prevista per a les 17.00 hores de dissabte a Jardinets de Gràcia, discorrerà sota el lema '#stopVox' pel passeig de Gràcia de la capital catalana fins a la confluència amb la Gran Via, on es realitzaran els parlaments i hi haurà una actuació musical.





Han acudit a la presentació, entre d'altres, el primer tinent d'alcalde de Barcelona, Gerardo Pisarello; els diputats d'ERC al Congrés Joan Tardà i al Parlament Najat Driouech, i la regidora de la CUP a Barcelona Eulàlia Reguant, a més de representants d'entitats.





Entre les organitzacions adherides, que fins aquest dilluns són 195 "de tot tipus des de les enormes fins a les més locals i de base", figuren ERC, la CUP, BComú, CC.OO. de Catalunya, CGT de Catalunya, Òmnium Cultural, l'ANC, ICV i EUiA.