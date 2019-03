El Tribunal Suprem ha admès a tràmit el recurs de cassació interposat per l'Ajuntament de Tordesillas (Valladolid) contra la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Castella i Lleó que va donar la raó a la Junta en la seva decisió de no autoritzar el tradicional festa taurina Torneig del Toro de la Vega.





La providència de la Sala del Contenciós Administratiu del Suprem fa que la sentència dictada a l'abril de 2018 per la seva homòloga del TSJCL, amb seu a Valladolid, sigui ferma, segons informen fonts de l'Alt Tribunal castellanolleonès.





A l'abril de 2018, el Tribunal Superior de Justícia de Castella i Lleó va rebutjar l'apel·lació que l'Ajuntament de Tordesillas va interposar contra una sentència del Jutjat del Contenciós-Administratiu número 4 de Valladolid, de data 4 d'octubre de 2017, que, al seu vegada, va rebutjar el recurs de la institució local de Tordesillas contra el Decret de la Junta de Castella i Lleó que va prohibir el 2016 la celebració del Toro de la Vega amb la mort del toro.





La pretensió de l'Ajuntament de Tordesillas ja va ser rebutjada anteriorment pel Tribunal Constitucional al desembre de 2016-- desestimava el recurs de l'Ajuntament a l'entendre que la norma autonòmica no vulnerava competències municipals-- i posteriorment pel referit Jutjat del Contenciós-Administratiu, resolucions desestimatòries a les que l'abril de 2018 es va sumar la dictada per la Sala del Contenciós-Administratiu del TJSCyL, amb seu a Valladolid, que va ratificar igualment la conformitat a dret de la prohibició de celebrar el torneig donant mort a l'animal en presència de públic .





En aquella última sentència, objecte de recurs en cassació davant el Suprem ara no admès, es va condemnar en costes a l'Ajuntament de Tordesillas.





Al mes de maig de 2016 la Junta de Castella i Lleó va aprovar el Decret Llei que prohibia donar mort als caps de bestiar de lídia en presència del públic en els espectacles taurins populars i tradicionals a Castella i Lleó, la qual cosa suposava la impossibilitat de celebrar, igual que com es venia fent en edicions anteriors, el Torneig del Toro de la Vega, a la localitat de Tordesillas (Valladolid).





No obstant això, l'Ajuntament de Tordesillas va sol·licitar amb posterioritat, davant la Junta de Castella i Lleó, autorització per a la celebració del Torneig del Toro de la Vega en aquest mateix any 2016, tal com ho havia fet en anys anteriors.