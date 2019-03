Cs dissenya qui serien els seus ministres en un possible Govern de coalició

Ciutadans dissenya el seu possible Govern després de les eleccions del 28 d'abril i estudia qui podria ser ministre. Entre els noms que han sortit en les travesses figura el de Marcos de Quinto per a Indústria i el d'Edmundo Bal per Justícia.









De Quinto havia estat vicepresident executiu i responsable mundial de màrqueting a Coca-Cola Company, empresa en la qual va estar més de 35 anys.





Fonts coneixedores afirmen que si el líder de Cs, Albert Rivera, li demanés formar part de Govern com a ministre en alguna de les carteres econòmiques, estaria en disposició d'entrar en l'executiu.





Convèncer De Quinto no hauria estat tasca fàcil per a Rivera, ja que l'exdirectiu de Coca-Cola no ha militat en cap partit i inicialment era reticent a entrar en política.





L'advocat Edmundo Bal també se situaria en l'hipotètic equip de govern de Rivera, el mateix que l'advocada i activista gitana Sara Giménez. Bal apunta com un dels possibles líders en cas d'haver de pactar amb PP o PSOE.