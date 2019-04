Més de 38.000 persones han confirmat la seva participació a la Cursa d'El Corte Inglés

Ja són 38.374 els corredors que s'han apuntat ja a la 41 Cursa El Corte Inglés que aquest any se celebra el diumenge 7 d'abril . I ja han aparegut els primers noms sobre els possibles guanyadors d'aquesta edició.





Abderrahim El Jaafari i Miriam Ortiz parteixen com a clars favorits a endur-se el triomf aquest diumenge a la 41a Cursa El Corte Inglés. El Jaafari compta amb el millor temps d'aquest 2019, seguit per Mohamed Zarhouni; els dos únics que han baixat de 30 minuts en el 10k. Per la seva banda, Miriam Ortiz porta anys que sembla no tenir rival, de manera que segueix apareixent en totes les travesses, ja que els seus temps superen en més d'un minut la següent atleta, Meritxell Soler.









En cas de guanyar, El Jaafari i Ortiz sumarien 4 victòries i es collocarien en segona posició del rànquing històric de la Cursa. A més, qui guanyi, establirà un primer rècord de temps en el nou circuit, ja que aquest any, la prova estrena arribada i es retallarà en 127 metres el recorregut anterior, que ara se situa en 10'639 quilòmetres.





La competició comença a les 9 hores i aquest any està dedicada a la Fundació d'Oncologia Infantil Enriqueta Villavecchia .





Les inscripcions continuen obertes i es poden realitzar al web cursaelcorteingles.cat fins al dijous 4 d'abril a les 22 hores i de forma presencial fins al divendres 5 d'abril a les 21 hores.