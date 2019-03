Així serà la Via Laietana de Barcelona

L'Ajuntament de Barcelona està treballant amb dues propostes fruit de la participació ciutadana per transformar la Via Laietana, on en les dues coincideix la necessitat que la via tingui més lloc per passejar, menys cotxes, menys contaminació i més espai per als usos comercials i socials , ha explicat aquest dimarts la regidora d'Urbanisme de Barcelona, Janet Sanz.









El projecte que més convenç al consistori és el que contempla unes voreres de 3,7 metres, un carril de baixada i pujada per autobús i taxi, un carril de baixada i pujada per les bicicletes, i un sol carril de baixada per al vehicle privat de velocitat màxima de 30 quilòmetres per hora, preferiblement utilitzat per veïns de la zona.





L'altra proposta, que igual que la primera ha arribat al consistori a través de la participació que permet el portal 'decidim.barcelona', preveu unes voreres més àmplies, de 4,5 metres, i només un carril bici, de pujada, mentre que els altres carrils es mantenen igual que a la primera.





Sanz ha explicat que treballen amb les dues opcions, que analitzaran el seu impacte, i que la intenció és decidir-se per una abans d'acabar el mandat perquè les obres s'iniciïn a finals de 2020.





"Un dels nostres objectius centrals ha estat recosir ferides històriques de la ciutat", ha apuntat la regidora, que ha asseverat que feia molt de temps que els veïns reclamaven l'espai per poder donar-li usos quotidians i de comunitat.





Segons l'edil, quan es va dissenyar la Via Laietana es va fer per obrir la ciutat al mar i contribuir a la millora dels barris, la qualitat de vida i la salut, "del temps que s'ha acabat convertint en una autopista a la ciutat".





BARRIS





La regidora de Ciutat Vella, Gala Pin, ha apuntat que la reforma de la Via Laietana també suposarà una reordenació dels recorreguts transversals, per facilitar la connexió a peu entre el barri Gòtic, Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera.





Així, s'incorporarà al projecte final la pacificació del carrer Jonqueres i la plaça Antoni Maura "per passar d'un espai hostil i gris se a un pacificat i vianants".





La comissió de seguiment està integrada per representants de les associacions veïnals del Gòtic i del Cas Antic, de veïns i comerciants de Santa Caterina, la de comerciants de la Via Laietana, Barnacentre, l'Associació de Famílies d'Alumnes Baixeras, al Casal de Joves Autogestionat de Ciutat Vella, la Residència Vigatans, Ca la Dona, al Casal de Gent Gran del carrer Comerç, la Federació d'Associacions de Veïns i Veïnes de Barcelona, la Federació de Veïns i Veïnes de l'Òstia, la Fundació Privada Bayt al -Thaqafa i el Bicicleta Club de Catalunya.