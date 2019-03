La causa a l'Audiència Nacional contra les quatre persones que acompanyaven l'expresident de la Generalitat de Catalunya, Carles Puigdemont, quan va ser detingut ara fa un any a Alemanya enfila la seva recta final amb el focus posat en els dos agents dels Mossos d'Esquadra que formaven part de l'expedició per traslladar al pròfug des de Finlàndia fins a Bèlgica, i que haurien incorregut en un presumpte delicte d'encobriment del delicte de rebel·lió, segons fonts jurídiques.





Puigdemont es trobava a Finlàndia participant en una conferència quan el jutge instructor del 'procés', Pablo Llarena, va reactivar una ordre europea de detenció i entrega contra ell el març de 2018. L'expresident va viatjar en cotxe en direcció a Bèlgica, país en el qual s'ha instal·lat des que va fugir de la justícia espanyola, acompanyat dels mossos Carlos de Pedro López i Xavier Goicoechea, de l'historiador Josep Lluís Alay i l'empresari Josep Maria Matamala, i el vehicle va ser interceptat a Alemanya.





Després d'una investigació en què els quatre acompanyants van ser imputats a l'Audiència Nacional per un delicte d'encobriment del delicte de rebel·lió, l'anterior instructor de la causa, Diego De Egea, va arxivar el cas al entendre que els agents estaven de permís i que tots desconeixien que s'havia reactivat l'ordre europea de detenció contra l'expresident.





No obstant això, ells mateixos van declarar a l'Audiència Nacional que el seu propòsit quan van sortir d'Espanya per recollir a Finlàndia a Puigdemont era precisament acompanyar fins a Bèlgica perquè es posés a disposició de les autoritats, com era la seva intenció, en vista del moviment que havia emprès el jutge Llarena.





El passat mes de gener, la Secció Tercera de l'Audiència Nacional va reobrir la causa en línia amb el criteri de la Fiscalia i amb De Egea ia fora d'aquesta instància, ja que al desembre va renunciar al lloc, va ordenar al jutge Manuel García Castellón que seguís endavant amb el cas.





NO FA FALTA MÉS DILIGÈNCIES





Això no obstant, no s'han practicat noves diligències perquè les fonts consultades consideren que ja no hi ha necessitat i la causa ja estaria llista, si així ho considera l'instructor, per l'ordre de processament i la presentació de l'escrit d'acusació per part de la Fiscalia : tant els dos Mossos com Alay van prestar declaració en el seu moment i l'empresari Matamala, al qual es va citar sense èxit, se li ha donat per il·localitzable.





En tot cas, el pes de l'acusació per encobriment del delicte de Puigdemont recauria sobretot en els dos agents, atès que van ser ells els que van partir expressament des d'Espanya per escortar i sabent tant que tenia una causa pendent al Tribunal Suprem, com que s'havia reactivat una ordre europea de detenció.





Mentrestant, Matamala i Alay quedarien en un segon pla, atès que ells no van viatjar per acompanyar Puigdemont sabent l'ordre, sinó que ja estaven amb l'expresident quan va ser reactivada i es va produir la detenció.





Pesa així mateix el caràcter de funcionaris dels dos mossos malgrat la seva al·legació que estaven de permís, davant l'empresari i l'historiador, el paper a priori, seria equiparable al de la resta de persones que acompanyen Puigdemont dins i fora de Bèlgica cada vegada que es mou per Europa per participar en algun esdeveniment.





El delicte d'encobriment està penat a Espanya amb entre tres mesos i sis anys de presó tot i que pot comportar una inhabilitació professional de fins a dotze anys si es constata que qui el va cometre ho va fer en abús de les seves funcions públiques i que el delicte que encobria fos greu. En aquest cas, seria el de rebel·lió imputat a Puigdemont.