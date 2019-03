L’exsecretària d’Estat Pilar Díaz s’incorpora al Consell Assessor d’Agbar

El Consell Assessor de Participació, Transparència i Acció Social d’Agbar, presidit per Àngel Simon, ha celebrat avui la seva segona sessió plenària en què s’ha anunciat la incorporació de Pilar Díaz, exsecretària d’Estat de Serveis Socials. Diplomada en Treball Social i amb estudis de postgrau en Comunicació i Lideratge Polític i Màster en Discapacitat, Autonomia Personal i Atenció a la Dependència, ha dedicat la seva activitat professional i acadèmica a l’impuls de les polítiques de discapacitat, els drets de les persones amb discapacitat i l’accessibilitat universal.





En aquesta segona reunió s’han abordat tres temàtiques a través de diferents grups de treball: un sobre medi ambient, canvi climàtic i recursos hídrics; un altre sobre participació, diàleg i col•laboració amb els agents socials, i un tercer sobre economia i gestió de l'aigua.





Amb relació a la temàtica mediambiental, coordinat pel meteoròleg Tomàs Molina, el grup s'ha focalitzat en l’Objectiu de Desenvolupament Sostenible (ODS) número 9, sobre Indústria, Innovació i Infraestructura; l’ODS 12, sobre Producció i Consum Responsables, i l’ODS 13, sobre Acció pel clima. Entre d’altres aspectes s’ha parlat sobre reutilització de l’aigua, com millorar la lluita contra el canvi climàtic i quins reptes planteja en referència a la gestió de l'aigua, així com l’avenç cap a un model d’economia circular que garanteixi l’autosuficiència energètica i el desenvolupament sostenible de la nostra societat.





Respecte al grup que ha abordat els aspectes de participació, coordinat per Dolors Camats, s’ha debatut sobre com aprofundir en el diàleg social i s’han destacat les iniciatives per protegir les famílies més vulnerables que Agbar està promovent a través del seu Fons de Solidaritat. En aquest sentit, s’ha destacat que la companyia ofereix ajuda directa a 24.922 famílies en situació de vulnerabilitat, garanteix el subministrament a qui no pot pagar-ho en 23 municipis i promou la condonació del deute acumulat.









Pel que fa a la temàtica sobre economia i gestió de l’aigua, coordinat per Ana Merino, s’han abordat els reptes de la regulació del sector de l’aigua i els conceptes que figuren en la factura de l’aigua i com millorar-ne la seva transparència i comprensió per part de l’usuari , així com el coneixement dels seus diferents apartats.





En aquest sentit, s’ha recordat que el 52% del rebut correspon a conceptes relacionats amb el consum de l’aigua mentre que el 48% restant són impostos o taxes de diferents administracions. A destacar que d’aquest 52% corresponent al consum, el 54% pertany al propi cicle integral de l’aigua mentre que el 46% restant són càrregues impositives i el cànon finalista de l’Àrea Metropolitana de Barcelona.





El Consell Assessor, creat el passat mes de gener i constituït per 15 persones representatives de diferents sectors de la societat civil i institucional, experts i quatre membres d’Agbar, té com a principals funcions diagnosticar i identificar tendències en aspectes clau vinculats a l’activitat d’Agbar; elaborar recomanacions i línies de treball futures; actuar com a eina de compliment de la política de desenvolupament sostenible i de transparència, el seu codi ètic i l’Agenda 2030 de les Nacions Unides, i actuar de portaveu i altaveu de les millors pràctiques socials i d’innovació d’Agbar, especialment en relació a la protecció dels col•lectius vulnerables.