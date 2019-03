Sotheby 's inicia aquest dimecres 20 una subhasta en línia de gravats realitzats per Pablo Picasso i que procedeixen de la col·lecció de la seva néta Marina Picasso, amb preus que oscil·len entre els 100 i els 8.000 euros.





En total, la subhasta, que estarà disponible des del 20 al 27 d'aquest mes, inclou 72 lots que abasten 40 anys de l'obra de l'artista malagueny, i que inclou diverses proves de gravats que l'artista va vendre per recaptar fons per a la causa republicana durant la Guerra Civil.





En paraules de Jonathan Pratt, expert de Sotheby, la col·lecció de gravats de Picasso de Marina Picasso "obre la porta" a la fascinant processos creatius explorats pel seu avi, Pablo Picasso, en el món de gravat.





"S'ha dit que per a Picasso les noves tècniques d'impressió eren com noves dels enamorats. El van inspirar a prendre nous enfocaments i renovar els seus instints creatius", assenyala.





Tal com ha indicat, des del principi de la seva carrera, Picasso estava interessat en el gravat "com una forma d'expressió" i com una tècnica "que podria aconseguir resultats" i que "no és possible a través del dibuix o la pintura".