Disney compra 21st Century Fox per 62.840 milions

The Walt Disney Company ha completat aquest dimecres l'adquisició de 21st Century Fox (21CF) per un total de 71.300 milions de dòlars (62.840 milions d'euros), posant així punt final a un any i mig de negociacions després d'haver elevat la seva oferta un 36% respecte dels 52.400 milions de dòlars (46.190 milions d'euros) pactats a la fi de 2017 per superar la intromissió de Comcast, segons ha indicat la multinacional.





La transacció, efectiva a partir de les 17.02 hores d'aquest dimecres, implica l'absorció per part de Disney de l'entorn de 19.200 milions de dòlars (16.923.000 d'euros) en deute de 21CF, així com d'uns 19.800 milions de dòlars (17.452.000 d'euros) en efectiu de la companyia.





Disney calcula que l'absorció de 21CF permetrà assolir per al 2021 sinergies de costos per valor d'uns 2.000 milions de dòlars (1.763 milions d'euros).





D'aquesta manera, la companyia del ratolí Mickey es fa amb la propietat del negoci de producció cinematogràfica de 21CF, incloent entre altres Twentieth Century Fox i Fox Searchlight Pictures, a més dels canals de televisió de Fox, llevat dels informatius, obtenint així el control sobre 'X-Men', 'Avatar', 'Simpsons', 'FX Networks' i 'National Geographic', als que suma la participació de 21CF al servei d''streaming' Hulu.





Amb anterioritat al tancament de l'operació, 21CF ha completat la separació dels seus canals de notícies i esports, incloent FOX News Channel, FOX Business Network, FOX Broadcasting Company, FOX Sports, FOX Television Stations Group, i els canals d'esports a través de cable FS1, FS2, Fox Esports i Big Tingues Network.





"Es tracta d'un moment històric per a nosaltres", ha declarat el president i conseller delegat de Disney, Robert Iger, subratllant que la combinació de les dues empreses dóna origen a la "principal companyia global d'entreteniment".





Disney, que a finals de 2017 havia arribat a un acord per adquirir la major part dels actius de 21CF per 52.400 milions de dòlars, es va veure forçada a elevar la seva oferta a 71.300 milions de dòlars al juny de 2018, després que Comcast oferís per la companyia de Rupert Murdoch un total de 65.000 milions de dòlars (57.300 milions d'euros).