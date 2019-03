La primavera serà càlida i menys plujosa del que és habitual

La primavera, que comença aquest dimecres 20 de març a les 22.58 hora catalana, serà probablement més càlida i menys plujosa del que és normal, seguint així ho passes d'un hivern "anòmal", en què tot just hi va haver pluja i neu, i amb temperatures mitjanes més altes de la mitjana, el que ha convertit aquest hivern 2018-2019 en el segon hivern més sec del segle XXI i el cinquè des que hi ha registres (1965), així com en el tercer hivern més càlid del segle XXI.









Durant la roda de premsa estacional de l'AEMET per donar balanç de l'hivern meteorològic i informar sobre el pronòstic de la primavera, el portaveu de l'Agència Estatal de Meteorologia (AEMET), Rubén del Campo, ha assenyalat que a tot Espanya (tant la Península com Canàries i Balears), el temps serà més càlid del normal per a aquest període.





Del Campo justifica aquesta predicció en què, després de deixar un hivern especialment sec i càlid, la probabilitat que la primavera sigui freda és d'un 20%.





Una altra de les portaveus de l'AEMET, Delia Gutiérrez, ha subratllat que, en general, en aquesta primavera, en concret, entre abril i juny, s'assoliran valors superiors als normals a tot Espanya per a aquesta època de l'any i hi haurà menys pluges de que és habitual. També es preveu una cosa semblant per al que queda de març: pluges més escasses del normal.





Pel que fa al hivern, Rubén del Campo ha explicat que aquesta estació ha comptat amb les temperatures màximes de mitjana més altes (gairebé 2ºC per sobre de la mitjana) des que hi ha registres.





No obstant això, les temperatures mínimes van estar 0,4ºC per sota de la mitjana, el que ha convertit a aquest hivern en el de major amplitud tèrmica (diferència entre màximes i mínimes) des de 1965.