Casillas vol acabar la seva carrera com a porter del FC Porto

Iker Casillas no sap l'edat seguirà trepitjant els camps de futbol, però està segur que pretendre posar fi a la seva dilatada i reeixida carrera com a porter del FC Porto.





Iker Casillas ha assegurat sobre el terreny de joc de l'Estádio do Dragão que vol acabar la seva carrera defensant el gol del FC Porto. El porter de 37 anys agraeix la confiança que sempre ha tingut a Pinto da Costa i al club al qual va decidir incorporar-se en 2015, quan va deixar el Reial Madrid.









"No és fàcil apostar per algú que té gairebé 38 anys, però sempre he tingut la confiança de tots aquí. Estic agraït i espero acabar la meva carrera aquí", va dir el porter a 'Jornal de Notícias'. No obstant això, no sap quan va a guardar els guants per sempre.





"Jugant a més de 40? No ho crec, és difícil i en aquesta posició el millor és veure cada temporada. Fa dos anys també vaig pensar que arribar als 38 anys seria el meu últim moment com a futbolista i ara sóc aquí per renovar-me per altres dos anys. els porters que tenen cura de si mateixos poden anar més lluny que els jugadors, però el compromís que tinc amb el president, el club i la ciutat és el d'estar sempre al cent per cent per ajudar l'FC Porto a aconseguir grans títols " , va dir, revelant que se sent "molt feliç i encantat" de romandre en els dracs després d'un acord "molt fàcil" d'assolir.





Amb un partit en què va arribar als 150 partits per al blau i el blanc, Casillas recorda la victòria sobre el Benfica de la temporada passada, en l'Estadi da Luz, com un dels millors records fins a la data. "Tinc grans records, com la victòria a Lisboa en el minut 90 que ens va apropar a la victòria en el campionat nacional. Va ser el partit que mai em va agradar per la forma en què va passar", va dir.





A finals de la temporada passada, el guardià espanyol va tenir l'oportunitat de celebrar per primera vegada la conquesta del títol en els Aliats. Aquest any vol tornar-hi, però assenyala com a objectiu el FC Porto totes les competicions en què encara està inserit: Lliga de Campions, campionat i Copa de Portugal.





"La nostra idea és competir pels tres títols que falten. Malauradament, no vam poder guanyar la Copa de la Lliga, que vam perdre en els penals. A la Lliga de Campions tothom comença igual i pot passar qualsevol cosa. Anirem a la fase de classificació amb el Liverpool amb la idea de passar. Aquesta és la nostra mentalitat. Tenim un gran respecte pel Liverpool, per tots els equips que estan a la Lliga de Campions, però crec que els altres també tenen molt de respecte pel FC Porto", va analitzar, recordant, però, que "el més important és el campionat".