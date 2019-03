El porter del Reial Madrid, Keylor Navas, ha assegurat que tenia "clar" que amb l'anterior entrenador, Santiago Solari, "no" anava "a jugar" fes el que fes, i ha indicat que no li agradaria "tornar a passar" un any "igual a aquest", a més d'afirmar que Zinédine Zidane sempre li va "a dir la veritat".





"La gent em preguntava si anava a jugar i sincerament no ho tenia clar, no sabia el que anava a passar. Tenia una il·lusió gran i sentia que podia haver-hi una possibilitat, perquè havia canviat l'entrenador. Amb l'entrenador anterior no jugaria , això estava clar. amb un entrenador nou sempre s'obren portes, i aquesta era la resposta que jo donava", ha assenyalat en una entrevista a 'El Partidazo de la COPE' amb Juanma Castaño.





En aquest sentit, ha afirmat que portava "més de 20 partits a la banqueta", de manera que "més clar no podia estar", i que era igual el que fes. "Jo sempre he intentat ser un professional, d'esforçar-me. Al final, tractava de no enfocar-me només en això, sinó en veure que sóc un privilegiat, veure el club on estic i veure que tinc una família per la qual he de lluitar, i això em motivava per vèncer aquest tipus de coses i fer les coses bé. Tant els meus companys com el mateix cos tècnic que havia sabien quina era la meva acompliment entrenant, i jo sé que això està claríssim", ha manifestat.





A més, va reconèixer que va parlar amb Solari sobre els motius de la seva suplència, però assegurat que això "són coses del passat". "És com treure terra del que enterrat i no val la pena. Cal enfocar-se en la nova etapa amb Zidane i gaudir del que vingui. Ara estic molt tranquil, perquè és un gran entrenador i sé que li dóna oportunitats a tots els futbolistes , no només a mi", ha indicat.







"Em va dir que em respectava com a professional i com a futbolista, però res més. Fins aquí arriba el respecte i ja està, però tot canvia en la vida i li desitjo el millor on vagi. Va ser una etapa complicada en la meva vida i no la vaig a recordar amb molta emoció", va afegir.





"ZIDANE EM VA A DIR LA VERITAT"





Navas va explicar també que Zidane li va confirmar que anava a ser titular davant el RC Celta a la xerrada abans del partit, i que això va emocionar "moltíssim". "Jo el que vull és jugar, i el míster va haver de prendre decisions. Jo estic a la seva disposició, i jo sé que si en algun moment vam parlar ell em dirà la veritat. Em dona moltíssima tranquil·litat saber l'entrenador que tinc", va exposar.





Sobre la seva competència amb el belga Thibaut Courtois, va explicar que és "sana". "Jo no tinc cap problema a portar-me bé i conviure amb les altres persones", ha assenyalat, qualificant de "normal" la seva relació amb ell. "L'entrenador pren una decisió i ja està. Pot ser Courtois o Fulanito. Jo no em prenc les coses personals amb ningú, i intento portar-me bé amb tothom, sempre defensant la meva feina i esforçant-me per jugar la majoria de partits possibles" , ha prosseguit.