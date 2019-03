El Síndic de Greuges, Rafael Ribó, ha demanat aquest dimecres al president de la Generalitat, Quim Torra, que acati l'acord de la Junta Electoral Central (JEC) i retiri els llaços i les estelades dels edificis públics de la seva titularitat durant el període electoral.





Així ho ha anunciat en roda de premsa, acompanyat de l'adjunt al Síndic, Jaume Saura, després que Torra registrés una petició dilluns per saber què havia de fer el Govern, una decisió que es van comprometre a acatar.





Fins aquest dimecres el llaç groc s'ha mantingut a la façana del Palau de la Generalitat tot i la petició de la JEC, cosa que en cas d'incomplir-se pot derivar en una sanció administrativa i fins i tot en un procediment judicial per desobediència.





Després del requeriment inicial de la JEC, el divendres passat el Síndic va traslladar al Govern una resolució, sobre la base d'una altra del 17 de setembre de 2018, que concloïa que havia de mantenir-se el ple respecte a la llibertat d'expressió de tot el món, la qual cosa inclou l'exhibició de tota mena de símbols democràtics abans, durant i després de les campanyes electorals, però que no han d'exhibir-se en edificis públics durant el període electoral.





Així li ho va traslladar per telèfon i en persona a Torra el mateix divendres, que "immediatament" li va demanar aclariments sobre algunes qüestions d'aquesta resolució, per la qual cosa el dilluns el president de la Generalitat va entrar a registre un escrit demanant a quins edificis de titularitat pública afectava l'escrit, si havien de retirar-se els símbols posats pels funcionaris i a què es referia quan es parla de període electoral.





Davant la demanda d'aquests aclariments, el mateix Ribó va decidir no divulgar la resolució adoptada per si els aclariments posteriors poguessin canviar part del text, i ha estat el migdia d'aquest dimecres quan ha parlat de nou amb Torra reafirmant-li la posició de la resolució de setembre de 2018.





"Fora del període electoral i després del període electoral, tothom, també les autoritats públiques, han de tenir la llibertat de penjar aquesta simbologia, però durant el període electoral les autoritats públiques han d'abstenir-se d'això", ha sostingut.





Deixant clar que les resolucions del Síndic no són vinculants, ha explicat també que els funcionaris i, en general, tot el personal de l'administració, han de tenir garantit el dret a la llibertat d'expressió en el seu lloc de treball, però que l'administració pot circumscriure'l "en determinats espais a l'interior de les dependències per a garantir la coexistència d'aquest dret" amb el dret de la ciutadania a tenir una administració neutral.





"NO EM SENTO UTILITZAT"





En preguntar-se-li si creu que Torra s'ha escudat en el Síndic de Greuges, Ribó ha assegurat que no s'assegui utilitzat per ningú i que mai s'ha sentit així des que està al capdavant de la institució: "No em sento utilitzat, i el dia que em van triar el meu compromís va ser que cap de les nostres resolucions fossin interpretades en clau política".





A més de reivindicar la independència de la institució, ha vaticinat que, malgrat la resolució, la casuística a l'hora de buscar alternatives als llaços grocs serà "immensa".