Eleven la condemna per l'exlíder serbi-bosnià Radovan Karadzic

Un tribunal de les Nacions Unides a la Haia ha decidit aquest dimecres augmentar la condemna a l'exlíder serbi-bosnià Radovan Karadzic i imposar-li cadena perpètua en el procés pel genocidi a Srebrenica i els crims de guerra comesos durant el conflicte de Bòsnia i Hercegovina (1992-1995).





Karadzic, de 73 anys, va ser condemnat a 40 anys de presó el 2016 pel Tribunal Penal Internacional per a l'Antiga Iugoslàvia (TPIY), que el va declarar culpable de genocidi per la matança de Srebrenica, en la qual les tropes serbi-bosnianes van posar fi a la vida de 8.000 homes musulmans bosnians.





També va ser condemnat pels crims de guerra i crims contra la Humanitat per haver actuat com el cervell polític de la campanya de neteja ètnica per eliminar els bosníacs i bosniocroats a les zones sota control serbi-bosnià.