Montse, la primera dona a la qual Tomás Pardo --conegut com el 'violador de Martorell' (Barcelona)-- va atacar donant-li una pallissa el 2002, ha criticat aquest 20 de març davant la seu del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC ) i de l'Audiència de Barcelona que "la justícia patriarcal maltracta la dona en els judicis".





Ho ha dit en declaracions als mitjans després de començar el judici a Pardo per un cas d'octubre de 2016: la Fiscalia demana per a ell 70 anys de presó per presumptament reincidir aprofitant un permís penitenciari i segrestar, violar i apunyalar una tercera víctima, a la que va llançar per un barranc i la va tapar amb terra i fulles pensant que l'havia matat a Castellbisbal (Barcelona).









Pardo estava intern al Centre Penitenciari de Ponent (Lleida) condemnat a 26 anys de presó per una anterior violació a una altra dona el 2002 en una zona boscosa entre Martorell i Castellbisbal, la mateixa àrea on va ocórrer la violació de 2016, i tenia un permís penitenciari de tres dies.





"La justícia és culpable del que ha passat. La justícia i el sistema penitenciari han permès que torni a sortir i que torni a atacar", ha lamentat aquest dimecres la seva primera víctima, acompanyada d'una concentració d'unes 30 de persones.





