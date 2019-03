La portaveu del PSC al Parlament, Eva Granados, ha afirmat aquest dimecres que el Govern ha perdut 106 votacions de les 321 que s'han produït a la Cambra en el que va de legislatura, i ha considerat que, davant d'aquest escenari, hauria de convocar eleccions anticipades immediatament.





Ho ha dit en una interpel·lació a l'executiu de Quim Torra al ple del Parlament, on ha conclòs que la situació és insostenible: "El Govern perd una de cada tres votacions. No poden continuar asseguts aquí. S'han de moure: presentin els pressupostos o convoquin eleccions".





Granados veu "inoperant i covard" el Govern català: primer, perquè considera que no exerceix el seu poder executiu per millorar la vida dels ciutadans; segon, perquè li retreu no haver-se atrevit a portar els pressupostos de 2019 al Parlament per por de perdre la votació.





I el PSC ha ofert altres dades que considera que evidencia la inoperància de la Generalitat: en nou mesos ha presentat 268 acords de Govern, mentre que ha assegurat que el govern del socialista Ximo Puig a la Comunitat Valenciana ha aprovat 601 en el mateix temps.





Per Granados, això demostra un pobre balanç per part d'una Generalitat que té 13 conselleries, una quarentena de secretaries i una vuitantena de direccions generals: "Tenim un Govern que no governa. No dóna resultats, és ineficaç".





GOVERN: 19 NORMES IMPULSADES





L'encarregat de defensar la tasca del Govern ha estat el conseller d'Acció Exterior, Alfred Bosch, que ha reivindicat que en nou mesos el Consell Executiu ha impulsat 19 normes amb rang de llei, 12 de les quals són decrets i set projectes de llei, a més de vuit memòries preliminars.





També ha defensat que han injectat 100 milions d'euros a la sanitat catalana, entre altres millores, i ha dit que el Govern s'ha trobat amb l'obstacle d'haver de arrencar de nou una administració que va patir "una paràlisi imposada" set mesos pel article 155.





Ha retret als socialistes catalans que exigeixin major activitat a la Generalitat quan van ser "còmplices" de la intervenció de l'autonomia, i ha atribuït que el Govern perdi votacions al fet que el Tribunal Suprem va suspendre a diversos diputats encausats en el judici de l'1-O .





També ha criticat que el partit de Miquel Iceta retret que no hagi pressupostos de la Generalitat quan no han fet "ni un gest" per negociar-los, i ha assegurat que el Govern manté l'esperança d'aprovar els comptes d'aquest any o ja les de l'any que ve amb el suport socialista.





Bosch ha lamentat que el PSC acusi d'inactivitat a la Generalitat quan, segons les seves dades, el Govern de Pedro Sánchez ha estat el que ha tingut "una activitat legislativa més baixa en els últims 40 anys" del Congrés, i ha assegurat que el 60 % d'aquesta activitat s'ha centrat en impulsar reials decrets.