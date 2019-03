Els metges de la concertada tornen als carrers. Després de manifestar-se contra el Govern durant la passada tardor, els sanitaris s'estan organitzant de cara a una "primavera calenta" si els acords que es van signar entre treballadors i patronals al febrer no s'executen.





Els professionals de la sanitat concertada van abandonar les seves protestes després d'assolir un pacte pel qual s'incrementaven els sous dels anys 2019-2020 (juntament amb l'establiment d'un complement variable), es reduia la jornada i es garantia la baixa per incapacitat temporal al 100%. A més, s'equiparava l'estatus dels professionals de l'àmbit de primària i hospitalària.





Segons denuncien CC.OO., UGT i Satse --els tres sindicats han convocat una concentració de protesta davant del Parlament aquest dijous a les 10:30--, les darreres accions de les patronals estan posant en risc l'efectivitat dels acords del nou conveni col·lectiu. El sindicat Metges de Catalunya ha decidir no secundar aquesta convocatòria.





En concret, les empreses estan arribant a acords més enllà de l'àmbit legítim de negociació, fent cas omís del conveni vigent que no ha complert ni tan sols tres mesos.





Aquests moviments de la patronal, segons acusen els convocants, s'han efectuat amb la complicitat de les Conselleries de Sanitat i Treball, que va participar durant les darreres negociacions.





VAGA A L'ABRIL





A tot Catalunya gairebé hi ha 50.000 metges que treballen en centres hospitalaris concertats, que representa un 82% del hospitals i un 20% de l'atenció primària. Es tracta d'uns treballadors que, tant per la vocació de servei com pel seu paper fonamental en la societat, no solen abandonar la seva feina en jornades reivindicatives.





Però l'actitud tant del Govern com de les patronals ha reactivat la movilització entre els metges. Si no hi ha una rectificació durant els propers dies, els treballadors faran vaga els propers dies 3, 4 i 5 d'abril.





El passat 15 de febrer ja es va desconvocar la vaga després d'aconseguir, precisament, un acord per reformar el conveni que ara, segons denuncien els sindicats, estaria sent incomplit per les patronals.