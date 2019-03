Quim Torra, els símbols i el teatre que no cessa

Hi ha qui no tenint molt a dir, busca la provocació i l'enfrontament per seguir alimentant als seus seguidors que esperen d'ell una mica del que no té. És la manera de dissimular la incompetència. "Qui vol interessar els altres ha de provocar-los", deia Salvador Dalí, un català universal que emprava, sense necessitat, la provocació divertida, perquè era un geni que va viure com va voler i no necessitava justificar res.









Quim Torra, que li ha agafat el gust al càrrec de president de la Generalitat, serà reconegut en un futur, en el present també, per la seva gestió plana, per ser el president d'una part de la ciutadania, per provocar i per abstenir-se d'explicar la veritat, o el que és el mateix, mentir.





A Catalunya, es porta ja temps amb la batalla dels llaços grocs i altres elements decoratius en els edificis públics el significat és sobradament conegut, sense que hagi estat possible, fins ara, llevar-los, per allò de la neutralitat que han de tenir les institucions. Ara, la Junta Electoral diu, després de les denúncies de Ciutadans i PP, que sí o sí cal procedir a retirar-los. Decisió que no ha agradat als dirigents i governants independentistes, que invoquen la tan grapejada llibertat d'expressió i totes aquestes matraques de les que se serveixen per no respectar les lleis.





Torra, que segueix aquesta estelada de provocació constant amb l'Estat i la judicatura, manifesta un dia sí i un altre també que no està disposat a complir el que diu la JE.





Com el termini donat arribava al límit, va acudir al Síndic de Greuges, Rafael Ribó, a qui li encanta estar en totes les salses, amb la finalitat que manifestés la seva opinió sobre el tema.





Aquest dimecres es feia oficial la recomanació de Ribó en la qual instava el president de la Generalitat a complir el mandat de la Junta Electoral en què demanava la retirada de llaços i altres símbols en campanya electoral. Es dóna la circumstància que Torra coneixia ja fa uns quants dies la decisió que ahir, el mateix Ribó, en roda de premsa, feia pública, del que es dedueix que Ribó s'ha prestat a l'engany de Torra, qui en la tarda d'aquest dimecres manifestava que seguiria les recomanacions del Síndic, però que no donaria cap ordre perquè es retirin els elements grocs.





Mentrestant, els ideòlegs estan preparant la forma de substituir-los per altres elements simbòlics referits al mateix tema.





Els primers a fer-ho han estat els de la Conselleria d'Agricultura, on han col·locat als vidres textos al·lusius als polítics presos i uns animalets que pateixen icterícia pel color dels seus cossos. Què passarà ara amb aquests nous símbols? Doncs, com la política és pur teatre, en moltes ocasions el que expliquen els polítics no té res a veure amb la realitat.





L'estratègia del Govern de Torra de portar al límit les seves provocacions amb l'Estat "colonitzador" només serveix per escalfar més l'ambient en una societat catalana ja tensionada que el que necessita són governants que donin solucions amb diàleg i sentit comú i no que facin fora més llenya al foc, que el forn no està per a molts pastes.





Diu un refrany popular que "Qui molt amenaça, la por té a casa". Doncs això.