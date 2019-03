Felip VI va anar a veure els boscos gallecs i li van ensenyar 'Pins d'Oregon'

El rei d'Espanya va participar en unes jornades pel Dia Internacional dels Boscos però en un espai ple d'espècies foranes.





El rei d'Espanya, Felip VI, va venir a Galícia a conèixer de primera mà com eren les tasques forestals i de silvicultura dels boscos gallecs.





I el monarca va gaudir d'una jornada en què va participar activament en les tasques forestals, va posar en valor els espais verds en el Dia Internacional dels Boscos, va assistir a diversos ponències ... però no va veure cap bosc autòcton.





En el seu lloc, la seva majestat va estar en una plantació de Boqueixón on imperaven els eucaliptus i el coneguda científicament com pseudotsugas menziesii, comunament anomenat 'Pi d'Oregon' o 'Pi de Douglas', un arbre típic de l'oest d'Amèrica del Nord i que s'ha anat estenent a Galícia des dels anys 90 per successius plans de repoblació forestal.









La jornada, organitzada per "Junts pels Boscos" amb la col·laboració del Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació i la Xunta de Galícia, va ser molt criticada per diversos col·lectius, que no entenen com en un dia dedicat a posar en valor el patrimoni forestal es comet l'error de programar activitats en un bosc d'eucaliptus i pins forans.





És el cas de treballadors de SEAGA, que van lamentar que el rei es porti de Galícia una visió equivocada de la realitat dels boscos gallecs. "No comprenem com en el Dia Internacional dels Boscos es fa aquest paperot, amb tot bonic, quan la realitat gallega no és aquesta", critico Peter Brea, portaveu de SEAGA, mentre un altre component va denunciar que les muntanyes gallegues estan assilvestrats i que cremen "per interessos privats".