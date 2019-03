CaixaBank, elegit millor banc a Espanya i a Europa Occidental

La revista nord-americana 'Global Finance' ha escollit a CaixaBank com a millor banc a Espanya per cinquè any consecutiu i a Europa Occidental per primera vegada.





En un comunicat aquest dijous, l'entitat financera ha exposat que el jurat dels premis ha valorat factors com "el creixement, la solidesa financera i la innovació dels productes i serveis" de CaixaBank.





Ha detallat que el jurat està format pels editors de la revista, que valoren l'opinió d'analistes, consultors, executius del sector bancari i els propis lectors.





El president de CaixaBank, Jordi Gual, ha celebrat que aquest guardó suposa "un nou reconeixement" a la manera diferencial de fer banca de l'entitat.





"Propera, de qualitat, compromesa amb la societat, i que aposta de manera ferma per la innovació, fins i tot en un entorn difícil, amb tipus d'interès negatius i una forta competència en els mercats", ha valorat Gual sobre CaixaBank.





'Global Finance' és una revista mensual fundada el 1987 amb seu a Nova York i amb una difusió de 50.050 exemplars i lectors de 188 països.