Els treballadors del metro de Barcelona preparen una altra vaga en contra de l'amiant

Els treballadors del Metro de Barcelona tornaran a convocar aturades per protestar contra la gestió que Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) està fent de la presència d'amiant a la xarxa del suburbà.









Els empleats celebren aquest dijous una assemblea que, en la sessió del matí, ha votat "pràcticament per unanimitat" anar a vaga, cosa que haurà de ser ratificat en la sessió de la tarda, a la qual acudiran els treballadors que no l'hagin pogut fer en la primera per el seu torn laboral.





A més de confirmar la convocatòria d'aturades, la sessió vespertina s'acabarà de decidir quan i com tindran lloc, ja que hi ha dues propostes -una del comitè d'empresa i una altra sorgida de l'assemblea-, que ja han votat en la sessió del matí però que s'hauran de votar també a la tarda per tenir el total de vots.