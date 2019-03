El Reial Madrid s'imposa per un estret marge a l'Armani Milan (92-89)

El Reial Madrid s'ha imposat (92-89) aquest dimecres a l'Armani Milan gràcies al cop coral que ha frenat el festival visitant de Mike James (35 punts), un triomf que manté la inèrcia dominadora del vigent campió de l'Eurolliga, disposat a assaltar les dues primeres places de la fase regular en els tres partits que queden.





Els de Pablo Laso han tirat de fons d'armari i repertori davant d'un rival amb tres artillers: James, Nedovic (16) i Nunnally (16). La feina d'amaniment del Madrid en canvi ha tingut pinzellades de tots els seus membres: Tavares per intimidació (9 punts i 9 rebots); Randolph i Llull per qualitat; i una defensa obligatòria encara que no del tot efectiva amb un James que ha volgut donar emoció a la nit.





La victòria s'ha quedat al WiZink Center, de manera que els blancs s'asseguren la tercera plaça i igualen el CSKA en la lluita per la segona. Les càbales són guanyar-ho tot, encara que no hi ha rival petit, per si després l'encreuament dels play-offs cap a la final four somriu una mica més. En les càbales de la jornada 27, no pel fet de conèixer els seus perills el Madrid ha pogut evitar el festival de James.