Detingut l'expresident brasiler Michel Temer pel cas de corrupció 'Lava Jato'

L'expresident brasiler Michel Temer ha estat detingut aquest dijous a la Policia Federal, en el marc del cas 'Lava Jato', en què s'investiga una xarxa de cobrament de suborns a canvi de contractes públics, segons ha informat la premsa local.





Temer ha estat detingut a Sao Paulo per agents federals que li han traslladat immediatament a l'aeroport internacional de Guarulhos per portar-lo a Rio de Janeiro, on s'espera que entri en presó preventiva, d'acord amb l'Agència Brasil.





El jutge Marceo Bretas, que dirigeix les investigacions de 'Lava Jato' a Rio de Janeiro, ha dictat ordres de presó contra deu persones que inclouen a Temer i l'exministre de la Casa Civil i de Mines i Energia Wellington Moreira Franco.





L'acció judicial contra Temer es basa en una sèrie de delacions entre les que destaca la de l'ex operador del Moviment Democràtic Brasiler (PMDB) Lucio Funaro, que relata com era l'esquema de corrupció del partit polític al Congrés.





La confessió de Funaru, creuada amb delacions anteriors d'altres imputats, ha portat els investigadors a concloure que Temer era un dels alts càrrecs del PMDB que rebia suborns, d'acord amb el diari brasiler 'O Globo'.





El cas 'Lava Jato' és el mateix pel qual el també expresident Luiz Inácio Lula da Silva va ser condemnat el 2018 a més de dotze anys de presó. Si és el cas, se li va declarar culpable d'acceptar un tríplex de luxe a Sao Paulo com a pagament de la constructora brasilera OAS als seus favors polítics.





Temer, que ja té obertes diverses causes judicials, va arribar al Palau de Planalto el 2011 com a vicepresident de Dilma Rousseff, però en 2016, després del cessament fulminant de la líder esquerrà en un judici polític celebrat al Congrés, es va convertir en el nou president .





El líder conservador ha ocupat el càrrec fins el passat 1 de gener, quan va cedir la vara de comandament a Jair Bolsonaro. Els mitjans brasilers van explicar que va sospesar competir per la reelecció però ho va descartar per la seva baixa popularitat a causa dels escàndols de corrupció i la crisi econòmica.