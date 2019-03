L'Advocacia de l'Estat insta a l'Ajuntament de Barcelona a que no es personi en el judici per les càrregues de l'1-O

L'Advocacia de l'Estat ha demanat que l'Ajuntament de Barcelona es retiri com a acusació popular en la causa oberta al jutjat d'Instrucció número 7 de Barcelona que investiga l'actuació policial en col·legis electorals de la capital catalana.





Preguntat en roda de premsa per si li veu recorregut, el tinent d'alcalde i candidat de Podemos, Jaume Asens, ha dit que l'Ajuntament està "legítimament personat en la causa" i actuant amb normalitat.





"Demostra una altra vegada la voluntat del Govern de Pedro Sánchez de dinamitar la causa judicial i no col·laborar amb la justícia", quan el que hauria de fer és col·laborar amb la investigació, segons Asens, que ha asseverat que no només no està col·laborant, sinó que està intentant obstruir-la.





Així, el tinent d'alcalde ha demanat al Govern de Sánchez que "deixi d'utilitzar l'Advocacia de l'Estat en benefici dels seus interessos polítics", i ha recordat que aquesta obeeix instruccions de l'Executiu central.





"Que demani que se'ns expulsi pel paper actiu que estem tenint a l'hora d'impulsar aquesta investigació és una mostra més de menyspreu del Govern de Pedro Sánchez cap a les víctimes de l'1-O i de la seva falta de col·laboració amb la Justícia", ha sentenciat Asens.