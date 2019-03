Manuel Valls: "Remunicipalitzar per ideologia el que ja funciona bé és un despropòsit"

L'exprimer ministre francès i candidat a l'Alcaldia de Barcelona, Manuel Valls, ha tornat a carregar amb duresa contra Ada Colau i el seu equip de Govern.





El cap de llista de la plataforma electoral Barcelona Capital Europea, ha lamentat que en els últims anys s'hagi posat en risc la competitivitat i prestigi de la Ciutat Comtal.





"Ha patit una pèrdua d'oportunitats, reputació, talent... no només per la crisi econòmica, sinó també per la crisi institucional", en referència a l'actual govern municipal i al de la Generalitat i el seu pols amb l'Estat.





"Tot això representa la confusió que avui regna a Barcelona", ha destacat, i alhora ha insistit que "si Barcelona cau en mans d'una aliança entre separatistes i populistes, aquesta ciutat s'enfonsarà".





Manuel Valls en la seva intervenció a la Casa Llotja de Mar / Moisés B. Martínez





Valls ha apostat per una Barcelona real, "la metropolitana, que jugui a la primera lliga a nivell mundial" i ha recordat que una de les seves grans potencialitats és el turisme.





Per això ha lamentat l'actitud hostil de Colau i el seu equip amb el turisme -que "no pot estar ni un minut més" - i ha apostat per revisar el pla urbanístic de turisme "per purgar tot el que generi inseguretat jurídica".





El candidat a l'alcaldia de Barcelona -que compta amb el suport de ciutadans- ha lamentat que les decisions preses pel consistori en els últims anys hagi anat en contra dels interessos de la ciutat: "Ja n'hi ha prou de moratòries hoteleres sense sentit".





COL·LABORACIÓ PÚBLICO-PRIVADA





Valls ha apostat per la renovació de la col·laboració publico-privada, "que és el que sempre ha estat darrere dels grans projectes de Barcelona".





Així, ha titllat de "despropòsit" actituds del govern municipal de Colau com la seva batalla per la remunicipalització de la gestió d'aigua.





"Remunicipalitzar el que ja funciona per ideologia és un despropòsit", ha reblat.





Valls ha estat molt dur i crític amb el govern municipal i les seves mesures "populistes" que van en contra dels interessos de Barcelona, que es recull en la "degradació" de la ciutat "percebuda per la ciutadania".





"Colau ha fet créixer la inseguretat jurídica, pel seu populisme i falta de rigor, i també la inestabilitat política, pel seu suport al separatisme", ha rematat.





Manuel Valls amb Miquel Valls i Celestino Corbacho / @cambrabcn





JOCS OLÍMPICS





Valls ha afirmat que la capital catalana ha de tornar a organitzar uns Jocs Olímpics, i ha assegurat que parlarà "d'aquí a poc" temps amb el Comitè Olímpic sobre això.





En la seva intervenció al Dinars Cambra de la Cambra de Comerç de Barcelona, Valls ha assegurat que vol uns Jocs Olímpics "sostenibles, ciutadans, aprofitant els equipaments ja existents i, sobretot, que provoquin il·lusió".





"Jo crec que la ciutat ha de tornar a organitzar uns Jocs Olímpics", ha dit, però ha alertat que aquesta iniciativa necessita consens, estabilitat política a tots els nivells i posar ordre a totes les propostes.





Així mateix, l'exprimer ministre francès també ha assegurat que "és difícil" organitzar a la mateixa ciutat uns Sucs Olímpics i una Exposició Universal al mateix temps, pel que ha demanat posar-se a treballar com més aviat en el projecte.





Ha emmarcat la seva proposta en la renovació solemne del compromís per rellançar la col·laboració publicoprivada, la fórmula que "ha estat darrere de tots els grans projectes d'èxit de la ciutat".





IMPULS ECONÒMIC





Valls ha destacat deu punts de la seva proposta per a millorar l'economia de la qualitat de vida per a atreure empreses i talent i impulsar l'excellència de les universitats i la seva connexió amb el món empresarial, a més d'aixecar barreres fiscals, financeres, burocràtiques i idiomàtiques, i ha remarcat el seu objectiu de potenciar la projecció internacional de Barcelona.





En aquest sentit, ha afirmat que la capital catalana necessita una nova estratègia de promoció econòmica i noves polítiques d'habitatge, mobilitat i sostenibilitat: "Vull acabar amb la norma que obliga els promotors a destinar el 30% a pisos socials. Ha fet baixar la inversió immobiliària", i ha dit que impulsarà un consorci per a la promoció comercial basat en el model de Turisme de Barcelona.





A l'acte han assistit el diputat de Cs al Parlament, Carlos Carrizosa, i els regidors de Cs a l'Ajuntament de Barcelona, Marilén Barceló i Paco Sierra, entre altres, en un esmorzar que ha estat encapçalat pel president de la Cambra de Barcelona, Miquel Valls, que ha demanat recuperar la Barcelona dels Jocs Olímpics com una ciutat "important i ben situada en el seu entorn".