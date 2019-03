Cuines de la Vall d'Hebron.





El sindicat Csif ha criticat les males condicions en les cuines de l'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona, que ha vinculat a les retallades i la falta d'inversió, i ha assegurat que hi ha desperfectes en les rajoles del sòl que poden provocar accidents laborals, ha afirmat en un comunicat.





Així mateix, els treballadors denuncien la manca d'estris de cuina que obliga els professionals a utilitzar el mateix estri per realitzar diferents elaboracions --la qual cosa comporta riscos seriosos de contagis que poden afectar negativament a pacients amb al·lèrgies-- i s'emmagatzemen diferents tipus de aliment en el mateix nevera amb el conseqüent perill de contaminacions creuades.





Per tot això, Csif considera que les mesures preventives en els cuines han de ser més estrictes, i alhora s'han d'aplicar amb més rigor per la importància que té l'alimentació dels pacients per a la recuperació de la seva salut.





L'HOSPITAL RESPON





Fonts del centre consultades per Europa Press han negat que hi hagi perills per als professionals ni insalubritat, tot i que han reconegut que és un hospital que té més de 60 anys i necessita reformes, però ja està prevista una nova cuina al futur edifici de logística que es construirà al campus.





El sindicat assegura que ha ocorregut que les clavegueres del sòl es embussen i expulsen defecacions que procedeixen dels banys, el que des del centre han explicat que ha passat en dues ocasions en els últims mesos i que s'ha contractat una empresa per desinfectar i adequar aquesta zona.