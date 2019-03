Carlos Sebastián: "L'Administració Tributària Espanyola és d'una perversitat notable"

L'economista Carlos Sebastià és un economista preocupat per la situació econòmica d'Espanya, per la poca productivitat de les empreses i no acusa tant als empresaris com a un sistema contaminat per l'amiguisme, el clientarismo. Si amb 'Espanya estancada' feia un repàs a aquests defectes, amb 'Perquè Espanya avanci' (Galàxia Gutenberg) aprofundeix encara més en ells, però tracta de donar la solució.





Per què va decidir fer una segona part de 'Espanya estancada'?

En el primer llibre em van criticar que era excessivament pessimista i que no feia propostes. Llavors em vaig decidir en aquest a aprofundir en idees que ja hi havia en l'anterior ia articular propostes.





Però la situació és igual de negativa?

Igual. El problema no són les persones ni la manca de situacions, és que el sistema no funciona. El secretari general de Defensa que s'ha passat a una empresa a la qual van comprar tancs i altres joguines bèl·liques ... bé, això és mal comportament, però hi ha una Oficina de Conflicte d'Interessos que ha donat el vistiplau a aquest! Aquest és el problema. Jo no tinc res en contra d'aquest senyor, crec que és un penques, però hi ha una oficina que ha donat el vistiplau 'i d'un altre partit més!





És que hi ha molta oficina, tribunal i administració per vetllar per això i, com diu, cap funciona.

Cap.





La part política interfereix massa?

Completament. Per exemple, a la Comissió de Mercat de la Competència ha molt nomenat a dit i es deixa influir per les empreses supervisades. Aquest és l'assumpte.





Proposa modificar-lo, però seria tirar-baix.

Totalment. Evidentment, començar de zero en tots aquests organismes i fer fora aquests alts càrrecs de l'Administració Pública. Es tracta que tant els consellers i directius d'aquests organismes de supervisió i regulació, com els directors generals de gestió, no els ministres, com els responsables dels ens i empreses públiques siguin nomenats pels polítics, estem d'acord, perquè són els representants elegits democràticament per la ciutadania, ¡pero¡ elegits d'un conjunt limitat de candidats que han estat seleccionats de manera transparent per algú de fora de l'Administració. Fins i tot una empresa privada, com es va fer a Xile decidit per un president socialista, no m'estic inventant res.

I després, aquests càrrecs han de signar un contracte d'acompliment pels quals se'ls jutja i si no compleixen es van al carrer. Per tant, 'hauria rendició de comptes de tots els càrrecs públics! Que meravellós seria un país així, oi?





Sí, però sembla una solució poc probable ...

És clar, ¿hem de ser Dinamarca perquè això passi, no? Doncs no. Portugal ho ha fet. És cert que es va fer quan la van rescatar i Europa va obligar el país a establir sistemes transparents de determinació de directius públics. I està funcionant. A més un 30% d'aquests directius públics que han nomenat, no són funcionaris, sinó que han estat elegits per un polític entre uns candidats, després que una oficina externa proposés els candidats a escollir. I són mandats per compliment de comptes.

I Xile també.





També matisa que a més la formació també juga un paper determinant.

A veure, jo crec que en aquest país hi ha un capital humà molt bo, tot i que el sistema educatiu és manifestament millorable. Però la restricció no és l'educació, o no només. Tenim moltes proves. Una és que qualsevol espanyol que surt a treballar a un sistema que funcioni el fa genial. La segona prova és que on tenim més èxit, últimament, exportant és en serveis a empreses on espanyols competeixen amb empreses de tot el món. I són empreses de qualificació elevada i llicenciats aquí.

Però l'educació no és la causa principal. A més, en el sistema educatiu, si segueix havent aires no meritocràtics, si segueix havent-hi una elevada burocràcia, no es pot salvar res.





Llavors?

Hi ha unes normes bàsiques que són: reduir burocràcia, fomentar la meritocràcia i augmentar la transparència.





El personal de l'Estat diguem. No tant el seu paper, com els càrrecs.

Sí. I que les institucions que siguin creades, moltes vegades per Europa, que funcionin i que els càrrecs de les mateixes siguin persones capacitades, nomenades d'una manera transparent i que rendeixin comptes.

És que el cas aquest de Defensa m'ha indignat ...





Les famoses portes giratòries, que serveixen per ...

Per col·locar a amics. Estem com al segle XIX.





Però també parla d'un problema de productivitat. Si hi ha tan bon personal, per què passa això?

Perquè la qualitat de gestió és dolentíssima, en termes mitjans. Hi ha molt pocs bons gestors, la densitat és molt baixa. I això és molt important perquè en un sistema econòmic on les empreses estiguin ben gestionades es tradueix en millor productivitat. Per què és tan dolenta la qualitat de gestió? Tenim les millors escoles d'MBA. Perquè no és un problema d'educació.

Imagini que té una empresa i vol millorar la gestió i quan vostè ho proposa els que estan a dalt li diuen, "no, l'important és que tinguem bones relació amb fulanito de tal, deixa't de millorar la gestió!" I com un és bo , diu, "no, hem de millorar la gestió". Però quan comença s'adona que s'han de demanar 25 permisos, té dificultats per contractar perquè tinc restriccions dels sindicats, té 17 administracions exigint-li 17 permisos diferents en cadascun dels seus territoris ... Un es cansa. És una paròdia però perquè s'entengui.





S'entén la crítica.

I després hi ha una Administració Tributària Espanyola que és d'una perversitat notable ... Ella diuen: jo poso els impostos, vostè es gestiona i fa la declaració, m'explica vostè tot ... jo no faci res. Això sí, sóc aquí preparat amb el bat de beisbol ia la primera de canvi 'li foto un cop ...! Fins i tot en qüestions interpretatives. I així es troba el petit empresari.

El sotsinspector ve a posar-me una multa per un treball que hauria d'haver fet ell, per una qüestió merament interpretativa.

I fins i tot el petit empresari, per seguir amb l'exemple, fins i tot havent signat diversos contractes per subministrar a grans empreses, a l'hora de cobrar es troba amb uns terminis ... però l'inspector li espera per cobrar l'IVA per un contracte que ha fet amb una empresa que no li ha pagat. I aquest és el mitjà en què ens trobem.





Però sempre les administracions, que són les que solen pagar a 30, 60 o 90 dies, fan lleis per acabar amb aquesta morositat.

L'Administració fa una llei de morositat per reduir el termini de pagament a 60 dies i la primera que la incompleix és l'Administració. Aquesta idea que faig una llei i surto al telenotícies ... Moltes trompetes i ningú la compleix.





El problema llavors és l'Administració.

L'Estat.





Però ens passa només a nosaltres?

No a diversos. Grècia, Itàlia, Espanya, els que estem a baix del rànquing.

Però bé a Irlanda, que estava pitjor que nosaltres, hi va haver una crisi enorme, però hi va haver una sèrie d'acords en els quals estaven d'acord tots els partits, sindicats i administracions civils. ¿Vostè veu això aquí?





Però, ¿quina solució té el petit empresari?

Mala solució. Encara que, bé, això és la mitjana. Perquè no s'aconsegueix generar una xarxa suficient de bons gestors. I sense això, no hi ha res a fer.





Però nuclis urbans, comunitats autònomes, gremis, tenen el seu cercle d'empresaris, ¿no fan prou pressió?

Possiblement no, i segurament, no tenen les idees del tot clares. Normalment demanen mitjançant eslògans: baixin els impostos i menys burocràcies. Quan ells tampoc paguen tants impostos. El problema és que l'Administració Tributària el maltracta, que és diferent.

Menys burocràcia sí, però això no vol dir que l'empresari no hagi d'estar subjecte a unes regulacions, unes limitacions ambientals, laborals ...

Demanen coses genèriques i així és molt fàcil no haver de dialogar.





Exacte, moltes vegades són només unes peticions generals.

No concreten. Perquè la burocràcia pot aprimar molt més, i és una burocràcia que ofega més al petit i mitjà empresari que a les grans empreses. Però a un autònom oa la pimes els ofega la burocràcia.





I passa que el treballador acaba pagant, patint les retallades.

I l'empresari no fa l'esforç de racionalitzar la feina, perquè tem que després tot siguin pèrdues.





¿I tant problema suposa pujar el salari mínim com diuen les empreses?

Té dos efectes. A alguns treballadors els canvia el salari, a pocs. Però augmenta la càrrega de cotització social. Encara que sí, és un augment dels costos per als empresaris, que si fossin millors gestors ... Un sistema productiu basat en salaris baixos no va enlloc, ha d'es usat en un treball millor gestionat i efectiu.





¿Potser els gestors no estan ben pagats o és un tema de burocràcia?

Hi ha un altre problema, també que és la manca de meritocràcia a les empreses. Hi ha directius mitjans i alts que hi són, no pels seus mèrits sinó per la relació personal amb fulanito de tal o amb el propietari. Per tant no hi ha molts incentius per proposar canvis.





Quant trigaríem a solucionar això?

Si es fa un programa com el que dic, en un període relativament curt podria notar-se la diferència i, a partir d'allí, crear una dinàmica de millora de l'educació, de l'administració pública, de l'administració de la justícia ...

Però en els països que han aplicat aquestes mesures han tingut efecte, wn cinc o deu anys es començarien a notar els efectes.





¿Netejar l'Administració comportaria contrapartides?

Els empresaris que no són empresaris patirien si, però són un llast per a l'economia. I tots els mercats mal regulats i poc competitius es veurien afectats, sí, però s'han de millorar.





Com s'incentiven aquestes millores?

Amb transparència que suposen dues coses: que l'elaboració de les lleis sigui transparent (que se sàpiga en què documents es basa) i que hi hagi una avalució transparent d'aquesta llei.

I segon, que hagin organismes de supervisió i regulació que siguin transparents i capacitats. Siguin gent molt bona, molt preparada i que sap del que parla. ¡Ah¡ I que tinguin capacitat de sanció. Sinó arribem a situacions tan divertides com que la sanció que imposen a un càrtel que ha extret 100.000 milions d'euros sigui d'un milió d'euros. El càrtel seguirà robant.





Hauria d'haver una revolució del bon empresariat per exigir aquestes mesures?

La cultura de l'empresari espanyol és clientelar i per tant no hi ha revolució que valgui. No vol dir que tots siguin així però els que diguem que conformen la cultura, les associacions, funcionen així. Si a un d'ells li dius de canviar el sistema de crèdit et diuen 'el sistema es va a enfonsar! No miri, qui es va a enfonsar és vostè.





Sempre estan aquestes amenaces davant la petició de canvi.

Sempre amb amenaces. El sistema elèctric: si es treuen aquestes compravendes el sistema elèctric es va a enfonsar. Porto escoltant això des que vaig treure el cap a aquest món en els anys 70.





¿Les elèctriques són un exemple d'aquesta sistema clientelar?

Totalment i totalment intocables. I a més dels alts càrrecs que són allà, si un parla amb gent que parla amb alts responsables que han estat allà al Minsiterio d'Indústria, reprodueixen els arguments de les companyies. Hi ha hagut una captura mental, cognitiva. No hi ha ni que oferir-los un lloc, ja estan convençuts.





Estem condemnats, doncs, a ser una potència en el sector serveis, llavors, i abandonar la indústria?

Pot ser, m'agradaria dir-te que no però pot ser. I això també li ha passat al Regne Unit, no estem sols, sinó amb la gran potència industrial dels últims segles. Però és possible, si.

M'agradaria creure que hi haurà nínxols de producció de mercaderies, per no dir-indústries ... però per a això cal una classe empresarial molt més dinàmica i per això cal que es compleixi el que explico jo al llibre.