Tricicle torna als escenaris el gener del 2020 abans de la retirada definitiva

La companyia de teatre Tricicle tornarà a representar per última vegada a Barcelona el seu espectacle de comiat 'Hits', i ho farà a partir del 23 de gener de 2020 i durant sis setmanes al Teatre Coliseum de la capital catalana.





El grup -format per Paco Mir, Carles Sans i Joan Gràcia - ha anunciat que la decisió ve provocada per les "contínues peticions" per part del públic perquè Tricicle torni un cop més als escenaris abans de retirar-se definitivament.





Es tracta del desè espectacle dels tres barcelonins, que ja porten gairebé 40 anys actuant junts, i ja acumula 494 funcions, 324.126 espectadors i s'ha representat en diversos punts de l'Estat.